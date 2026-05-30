خیز مازندران برای خودکفایی در تولید روغن؛ حال مزارع کلزا خوش است

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - مریم نظری: در حالی که کاهش وابستگی به واردات دانه‌های روغنی به عنوان یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشور مطرح است، مازندران با بهره‌گیری از ارقام اصلاح‌شده داخلی و مدیریت بهینه زراعی، خود را به قطب تولید کلزا تبدیل کرده است.

در سال زراعی جاری بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول رفته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵ هزار تن دانه روغنی برداشت شود.

با این حال، کشاورزان و کمباین‌داران مازندرانی در کنار ابراز رضایت از وضعیت مزارع و قیمت تضمینی، خواستار تسریع در پرداخت بها و تأمین لوازم مورد نیاز ادوات کشاورزی هستند.

محمدی، یکی از کلزاکاران مازندرانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال زراعت خوبی داشتیم و سال زراعی مطلوبی بود. محصولات برداشت شده به مراکز خرید تحویل داده می‌شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد: امیدواریم که بها در زمان مناسب و با فوریت پرداخت شود تا بتوانیم بدهی‌های خود مربوط به مراحل کشت، داشت و برداشت را تسویه کنیم.

کلزا از جمله دانه‌های روغنی ارزشمند به شمار می‌رود که دانه آن حاوی ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن و ۲۵ تا ۳۵ درصد پروتئین است و به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع، در ردیف روغن‌های سالم و پرمصرف خوراکی قرار می‌گیرد.

علی پریچهره، یکی از کمباین‌داران استان، نیز گفت: برداشت از اراضی کلزا شروع شده و فصل کار کمباین‌داران فرا رسیده است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با استفاده از وام‌های کم‌بهره برای بازسازی و تعمیرات بخشی از کمباین‌ها اقدام شد و امیدواریم در ادامه مسیر نیز دولت کمک‌کار ما باشد، به ویژه در تأمین لاستیک کمباین و لوازم ضروری.

کنجاله حاصل از محصول کلزا نیز در تغذیه دام و طیور کاربرد دارد که بر اهمیت اقتصادی آن می‌افزاید.

افزایش سطح کشت کلزا

اسدی، از کشاورزان کلزاکار شرق مازندران، با اشاره به افزایش سطح زیر کشت این محصول در منطقه خود گفت: به دلیل قیمت مناسب اعلام‌شده از سوی دولت برای خرید تضمینی کلزا، سطح زیر کشت افزایش پیدا کرد.

وی افزود: انتظار داریم دولت و مراکز خرید کلزا، بها را در موعد مقرر پرداخت کنند تا کشاورزان با مشکل مالی مواجه نشوند.

کشت کلزا به عنوان یک گیاه تناوبی، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، باعث افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش جمعیت علف‌های هرز و آفات و بهبود عملکرد گندم و جو در تناوب زراعی می‌شود.

هادی باقری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به جایگاه این استان در تولید دانه‌های روغنی اظهار کرد: مازندران از استان‌های برتر کشور در تولید کلزا محسوب می‌شود و هر ساله بخش قابل توجهی از اراضی پاییزه به این محصول اختصاص می‌یابد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاری، تقریباً تمام بذرهای مورد استفاده برای کشت کلزا به صورت گواهی‌شده و از مراجع معتبر تأمین شده و نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان نیز به موقع در اختیار آنان قرار گرفته است.

وضعیت مزارع کلزا مطلوب است

باقری با بیان اینکه بررسی‌های میدانی کارشناسان جهاد کشاورزی نشان می‌دهد مزارع کلزا از وضعیت مطلوبی برخوردارند، گفت: شرایط مناسب مزارع و مدیریت زراعی انجام‌شده، نویدبخش برداشت مناسب این محصول راهبردی در استان است.

به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم کلزا با رطوبت استاندارد ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است. نرخی که با هدف حمایت از تولید داخل و افزایش انگیزه کشاورزان برای توسعه کشت دانه‌های روغنی در نظر گرفته شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین بر ضرورت هماهنگی کشاورزان برای تسریع در برداشت و تحویل به موقع محصول تأکید کرد و از آنان خواست کلزای تولیدی خود را در موعد مقرر به مراکز خرید تحویل دهند.

با توجه به شرایط مطلوب مزارع، تأمین به موقع نهاده‌ها و پیش‌بینی برداشت مناسب، مازندران امسال نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید دانه‌های روغنی و حرکت به سوی خودکفایی در تأمین روغن ایفا کند. مسیری که همسو با سیاست‌های کلان کشور در کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخل دنبال می‌شود.

با این حال، تحقق کامل اهداف خودکفایی نیازمند توجه به دغدغه‌های کشاورزان و کمباین‌داران است. تسریع در پرداخت بهای محصول خریداری‌شده، تأمین لاستیک و لوازم یدکی ادوات کشاورزی و تداوم حمایت‌های اعتباری از بهره‌برداران، از جمله عواملی است که می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را برای توسعه سطح زیر کشت کلزا در سال‌های آینده افزایش دهد.

مازندران علاوه بر جایگاه تولیدی، در حوزه پژوهش و اصلاح ارقام کلزا نیز فعال است. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با اجرای طرح‌های تحقیقاتی در ایستگاه‌های سراج‌محله، دشت‌ناز و بایع‌کلا، نقش مؤثری در توسعه ارقام اصلاح‌شده داخلی و تکمیل زنجیره تولید این محصول ایفا کرده است. برداشت کلزای بذری رقم ظفر از مزارع تحقیقاتی دشت‌ناز و سراج‌محله، گامی مهم در مسیر تقویت تولید بذر اصلاح‌شده و حمایت از کشاورزی دانش‌بنیان به شمار می‌رود.