  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

کشت قراردادی کلزا در۵۰۰۰ هکتار از مزارع بهشهر

کشت قراردادی کلزا در۵۰۰۰ هکتار از مزارع بهشهر

بهشهر - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از انعقاد قرارداد کشت کلزا در پنج هزار هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند توسعه کشت کلزا در بهشهر اظهار کرد: مشارکت کشاورزان و برنامه‌ریزی انجام‌شده برای کشت این محصول، زمینه گسترش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی را فراهم کرده است و پیگیری وضعیت مزارع تا مراحل برداشت ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در تولید کلزا افزود: انتخاب زمان مناسب کاشت، استفاده از بذرهای گواهی‌شده، تنظیم تراکم بوته‌ها، تغذیه متعادل گیاه و کنترل به‌موقع علف‌های هرز و آفات، از عوامل مؤثر در استقرار مناسب مزارع و افزایش عملکرد محصول به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه پشتیبانی کارشناسی از بهره‌برداران در مراحل مختلف تولید اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: بررسی مستمر وضعیت مزارع سبزشده و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان از اولویت‌های این مدیریت است تا زمینه دستیابی به تولید مطلوب فراهم شود.

حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت کشاورزی دهستان میانکاله گفت: پنج هزار هکتار از اراضی این منطقه به کشت گندم، ۶۹۰ هکتار به جو و دو هزار و ۷۰۰ هکتار به کلزا اختصاص دارد. افزون بر این، حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار باغ مرکبات و ۵۰۰ هکتار باغ محصولات سیاه‌ریشه در این دهستان وجود دارد که بیانگر تنوع فعالیت‌های زراعی و باغی منطقه است.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل تولیدکنندگان اظهار کرد: شناسایی مشکلات کشاورزان و دامداران، پیگیری مطالبات آنان و تسهیل تأمین نهاده‌های مورد نیاز، از موضوعات مهم در ارتقای تولید و بهبود خدمات‌رسانی به بهره‌برداران است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به دیدار خود به همراه مسئول امور دام شهرستان و جمعی از مسئولان و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی دهستان میانکاله با امام جمعه این دهستان، گفت: تعامل با مسئولان محلی و بررسی میدانی مسائل بخش کشاورزی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع تولید و پیگیری مؤثرتر مشکلات کشاورزان و دامداران کمک کند.

حسینی در پایان با تأکید بر جایگاه کشت دانه‌های روغنی در اقتصاد کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: توسعه کشت کلزا علاوه بر تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش بهره‌وری اراضی و حمایت از درآمد کشاورزان، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات روغن خام و تقویت تولید داخلی کمک کند. حمایت کارشناسی از بهره‌برداران و رفع موانع تولید نیز از الزامات تحقق اهداف امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی است.

کد مطلب 6986543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها