کشت قراردادی کلزا در۵۰۰۰ هکتار از مزارع بهشهر

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند توسعه کشت کلزا در بهشهر اظهار کرد: مشارکت کشاورزان و برنامه‌ریزی انجام‌شده برای کشت این محصول، زمینه گسترش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی را فراهم کرده است و پیگیری وضعیت مزارع تا مراحل برداشت ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در تولید کلزا افزود: انتخاب زمان مناسب کاشت، استفاده از بذرهای گواهی‌شده، تنظیم تراکم بوته‌ها، تغذیه متعادل گیاه و کنترل به‌موقع علف‌های هرز و آفات، از عوامل مؤثر در استقرار مناسب مزارع و افزایش عملکرد محصول به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه پشتیبانی کارشناسی از بهره‌برداران در مراحل مختلف تولید اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: بررسی مستمر وضعیت مزارع سبزشده و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان از اولویت‌های این مدیریت است تا زمینه دستیابی به تولید مطلوب فراهم شود.

حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت کشاورزی دهستان میانکاله گفت: پنج هزار هکتار از اراضی این منطقه به کشت گندم، ۶۹۰ هکتار به جو و دو هزار و ۷۰۰ هکتار به کلزا اختصاص دارد. افزون بر این، حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار باغ مرکبات و ۵۰۰ هکتار باغ محصولات سیاه‌ریشه در این دهستان وجود دارد که بیانگر تنوع فعالیت‌های زراعی و باغی منطقه است.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل تولیدکنندگان اظهار کرد: شناسایی مشکلات کشاورزان و دامداران، پیگیری مطالبات آنان و تسهیل تأمین نهاده‌های مورد نیاز، از موضوعات مهم در ارتقای تولید و بهبود خدمات‌رسانی به بهره‌برداران است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به دیدار خود به همراه مسئول امور دام شهرستان و جمعی از مسئولان و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی دهستان میانکاله با امام جمعه این دهستان، گفت: تعامل با مسئولان محلی و بررسی میدانی مسائل بخش کشاورزی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع تولید و پیگیری مؤثرتر مشکلات کشاورزان و دامداران کمک کند.

حسینی در پایان با تأکید بر جایگاه کشت دانه‌های روغنی در اقتصاد کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: توسعه کشت کلزا علاوه بر تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش بهره‌وری اراضی و حمایت از درآمد کشاورزان، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات روغن خام و تقویت تولید داخلی کمک کند. حمایت کارشناسی از بهره‌برداران و رفع موانع تولید نیز از الزامات تحقق اهداف امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی است.