هم آوایی نوروز با مزارع زرد کلزا در مازندران

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: با آغاز فصل بهار، دشتهای مازندران رنگی تازه به خود میگیرند؛ رنگی زرد و درخشان که از شکوفههای کلزا جان گرفته است. در جایجای این استان، مزارعی گسترده دیده میشود که همچون فرشی طلایی، زمین را پوشانده و چشم هر بینندهای را به خود خیره میکند.
کلزا بهعنوان یکی از محصولات استراتژیک در حوزه کشاورزی، طی سالهای اخیر مورد توجه کشاورزان مازندرانی قرار گرفته است. این محصول که در فصل پاییز کشت میشود، با بهرهگیری از بارشهای زمستانی رشد کرده و در بهار به مرحله گلدهی میرسد؛ زمانی که مزارع به اوج زیبایی و طراوت خود میرسند.
بررسیهای میدانی از مزارع کلزای استان نشان میدهد که شرایط اقلیمی مناسب، بارندگیهای مطلوب و مدیریت بهموقع مزارع، نقش مؤثری در رشد مناسب این محصول داشته است. کشاورزان منطقه از وضعیت رویش و گلدهی کلزا ابراز رضایت میکنند و پیشبینی میشود در صورت تداوم شرایط جوی مساعد، عملکرد قابل قبولی در برداشت حاصل شود.
نظری یکی از کشاورزان منطقه شرق مازندران در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: امسال وضعیت مزارع کلزا نسبت به سال گذشته بهتر است.
وی افزود:بارندگیها بهموقع بوده و آفات هم کمتر مشاهده شده، امیدواریم برداشت خوبی داشته باشیم.
کارشناسان بخش کشاورزی نیز معتقدند توسعه کشت کلزا، علاوه بر ایجاد تنوع در الگوی کشت، میتواند به بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش وابستگی به واردات روغن کمک کند. همچنین این محصول با نیاز آبی کمتر نسبت به برخی محصولات دیگر، گزینهای مناسب برای شرایط اقلیمی فعلی به شمار میرود.
در کنار اهمیت اقتصادی، نمیتوان از جلوههای بصری این مزارع چشمپوشی کرد. دشتهای زرد کلزا در مازندران، این روزها به یکی از سوژههای جذاب برای عکاسان و طبیعتدوستان تبدیل شده و هر قاب از آن، تصویری زنده از بهار را به نمایش میگذارد.
اکنون در نوروز و بهار، مازندران نهتنها در مسیر تولید یک محصول راهبردی گام برمیدارد، بلکه با دشتهای زرد خود، روایتگر زیبایی ناب طبیعت نیز هست؛ جایی که کشاورزی و طبیعت در کنار هم، تصویری ماندگار خلق کردهاند.
توصیههای فنی برای کوددهی مزارع کلزا در مازندران؛ تأکید بر تغذیه اصولی در مراحل رشد
کارشناس مسئول دانههای روغنی مرکز جهاد کشاورزی شهید بسطامی ساری با تشریح مراحل مختلف رشد کلزا، بر اهمیت کوددهی اصولی و بهموقع برای افزایش عملکرد و کیفیت این محصول تأکید کرد.
نازنین امیری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب در مزارع کلزا اظهار کرد: کوددهی نقش اساسی در افزایش کیفیت و عملکرد دانه کلزا دارد و برای تعیین دقیق نیاز غذایی این گیاه، انجام آزمون خاک ضروری است.
وی افزود: در صورت عدم دسترسی به آزمون خاک، کشاورزان باید با رعایت اصول فنی، کودهای مورد نیاز را بهصورت تخصصی و متناسب با مراحل رشد به مزارع اضافه کنند.
امیری با بیان اینکه کشت کلزا در استان مازندران از مهرماه آغاز میشود، ادامه داد: در حال حاضر اغلب مزارع در مراحل رشدی ۶ تا ۸ برگی، ساقهدهی و غنچهدهی قرار دارند که هرکدام نیاز تغذیهای خاصی دارند.
وی درباره مرحله ۶ تا ۸ برگی (خروج از روزت) گفت: در این مرحله بهدلیل فعال شدن ریشهها و آغاز جذب عناصر غذایی، نیاز گیاه به کود افزایش مییابد؛ بنابراین توصیه میشود به میزان ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم کود اوره بههمراه ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم کود کلرور پتاسیم بهصورت سرک در هر هکتار مصرف شود.
این کارشناس ادامه داد: در این مرحله امکان محلولپاشی نیز وجود دارد و بهتر است از کودهای با فسفر بالا استفاده شود، چراکه فسفر نقش مهمی در توسعه ریشه و استقرار بهتر گیاه دارد.
امیری با اشاره به مرحله ساقهدهی افزود: در این مرحله نیاز غذایی گیاه افزایش مییابد و توصیه میشود ۷۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره بههمراه ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم کود کلرور پتاسیم در هر هکتار مصرف شود.
وی تأکید کرد: در مرحله ساقهدهی نیز محلولپاشی قابل انجام است و استفاده از ترکیباتی مانند فسفیت پتاسیم و کودهای پتاس بالا توصیه میشود، چراکه پتاسیم موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشها، آفات و بیماریها شده و به بهبود رشد و کیفیت دانه کمک میکند.
کارشناس مسئول دانههای روغنی در ادامه به مرحله غنچهدهی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش دما، بسیاری از مزارع کلزا در این مرحله قرار دارند؛ در این زمان مصرف ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم کود اوره بههمراه ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم کود کلرور پتاسیم توصیه میشود.
وی هشدار داد: محلولپاشی در این مرحله باید پیش از باز شدن غنچهها انجام شود، زیرا در صورت انجام پس از گلدهی، ممکن است فرآیند گردهافشانی و تشکیل غلاف دچار اختلال شده و به محصول خسارت وارد شود.
امیری در پایان ابراز امیدواری کرد: با رعایت این توصیههای فنی و اجرای صحیح برنامه کوددهی، کشاورزان بتوانند عملکرد مطلوبی از مزارع کلزا برداشت کنند.
پیشگیری از آفات و کاهش مصرف سموم
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از بازدید میدانی کارشناسان حفظ نباتات از مزارع کلزای منطقه گهرباران خبر داد و گفت: این بازدیدها با هدف بررسی سلامت گیاه و پیشگیری از بروز آفات زیانآور انجام شده است.
عباسپور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود، با اشاره به اهمیت این بازدیدها اظهار کرد: هدف از این حضور میدانی، ارزیابی دقیق وضعیت سلامت گیاه، بررسی شرایط اقلیمی مؤثر بر رشد محصول و رصد احتمال بروز آفات در مزارع کلزا بوده است.
با سطح زیر کشت بیش از ۱۵۰۰ هکتار، پیشبینی میشود امسال بیش از ۳ هزار تن کلزا در این شهرستان تولید شود.
عباسپور با بیان اینکه سطح زیر کشت کلزا در شهرستان میاندورود بالغ بر یکهزار و ۵۲۷ هکتار است، تصریح کرد: میانگین عملکرد این محصول در شهرستان حدود ۲ تا ۲.۵ تن در هر هکتار برآورد میشود و در صورت تداوم شرایط مناسب، پیشبینی میشود بیش از ۳ هزار تن دانه کلزا از مزارع این شهرستان برداشت شود.
وی با تأکید بر اهمیت این محصول در تأمین روغن نباتی کشور خاطرنشان کرد: توسعه کشت کلزا علاوه بر ایجاد تناوب زراعی مناسب، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات روغن و تقویت امنیت غذایی دارد.
سطح زیر کشت کلزا در استان حدود ۱۷ هزار هکتار است و تولید سالانه آن نزدیک به ۳۵ هزار تن برآورد میشود؛ محصولی که نقش مهمی در تأمین روغن نباتی و امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
