  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

اف‌بی‌آی مدعی خنثی کردن حمله‌ای به یک مرکز تجاری شد

اف‌بی‌آی مدعی خنثی کردن حمله‌ای به یک مرکز تجاری شد

پلیس فدرال آمریکا ادعا کرد که حمله‌ای به یک مرکز تجاری در این کشور را خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی امروز چهارشنبه ادعا کردند که اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) نقشه حمله یک نوجوان به مرکز خرید «مال آو آمریکا» (Mall of America) را پس از آنکه عواملی یک قبضه تفنگ تهاجمی در اختیار او قرار دادند، خنثی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این جوان ۱۸ ساله پیش از آنکه عواملی تفنگ و مهمات را به او بفروشند، به مدت نزدیک به ۲ سال تحت تحقیقات قرار داشت و با یک منبع اطلاعاتی محرمانه پیام رد و بدل می‌کرد.

دنیل روزن، دادستان آمریکا بدون ارائه اطلاعات بیشتری در این خصوص، مدعی شد: این جوانی افراط‌گرا بود که باید تحت نظارت قرار می‌گرفت.

کد مطلب 6971284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها