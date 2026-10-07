به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی امروز چهارشنبه ادعا کردند که اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) نقشه حمله یک نوجوان به مرکز خرید «مال آو آمریکا» (Mall of America) را پس از آنکه عواملی یک قبضه تفنگ تهاجمی در اختیار او قرار دادند، خنثی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این جوان ۱۸ ساله پیش از آنکه عواملی تفنگ و مهمات را به او بفروشند، به مدت نزدیک به ۲ سال تحت تحقیقات قرار داشت و با یک منبع اطلاعاتی محرمانه پیام رد و بدل می‌کرد.

دنیل روزن، دادستان آمریکا بدون ارائه اطلاعات بیشتری در این خصوص، مدعی شد: این جوانی افراط‌گرا بود که باید تحت نظارت قرار می‌گرفت.