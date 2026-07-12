به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه دیلی میل در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: اف‌بی‌آی پس از مرگ مرموز لیندسی گراهام ۷۱ ساله، یک روز پس از سفر مخفیانه به اوکراین، به پلیس «کمک» می‌کند.

از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی سی ان ان در گزارشی در این خصوص خبر داد: کاش پاتل(Kash Patel)، مدیر اف‌بی‌آی گفت که این نهاد «به مقامات محلی کمک می‌کند و تمام منابع لازم در این خصوص را در دسترس قرار داده است.»

به گزارش سی ان ان، اما به گفته ۴ منبع اجرای قانون که با این رسانه گفتگو کردند، محققان در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر مرگ گراهام به دلایل غیرطبیعی یا شرورانه ندارند.

این در حالیست که دفتر گراهام پیشتر اعلام کرد که این سناتور ضدایرانی بر اثر بیماری کوتاه و ناگهانی مرده است.

تاکنون علت رسمی مرگ وی رسانه ای نشده است.