به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، مردی اهل پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا پس از آنکه اف‌بی‌آی ادعا کرد که او در حال برنامه‌ ریزی حمله‌ای در حمایت از گروهک تکفیری- تروریستی داعش است، با اتهام مرتبط با تروریسم روبرو شده است.

طبق شکایت کیفری، جاناتان کرامر اهل والنسیا بیرون از هتلی در کرنبری دستگیر شد، جایی که ظاهرا برای اقامت یک هفته‌ای خود پول نقد پرداخت کرده بود.

پس از جستجوی اتاق هتل و خانه کرامر، مأموران مدعی شدند که یک تفنگ نیمه‌ خودکار، خشاب‌ های پر از فشنگ، دوربین تفنگ و جعبه‌ های مهمات، به همراه ۳۰ چاقو و یک یادداشت پیدا کردند.

در اسناد دادگاه ادعا شده است که در این یادداشت به مردم گفته شده بود که به دنبال او نگردند و نوشته شده بود: من نمی‌ توانم در ترس مداوم زندگی کنم.

اف‌ بی‌ آی همچنین اعلام کرد که مکاتبات رسانه‌های اجتماعی را یافته است که نشان می دهد کرامر در حال برنامه‌ریزی حمله‌ای در حمایت از داعش است.

کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خبر داد: موضوع این پرونده ظاهراً توطئه برای یک حمله خشونت‌ آمیز در حمایت از داعش و مشارکت در تبلیغات برخط داعش است.