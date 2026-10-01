خنثی شدن طرح حمله به ساختمان کنگره ایالتی «تگزاس» در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ شبکه ان بی سی نیوز به نقل از سازمان امنیت عمومی ایالت تگزاس از خنثی شدن طرح حمله به ساختمان کنگره در شهر آستین مرکز این ایالت خبر داد.

بر اساس این گزارش، پلیس ایالت تگزاس هم اعلام کرد که در پی دریافت تهدید معتبر درباره حمله به ساختمان کنگره ایالتی تگزاس، یک مظنون بازداشت شد. پلیس پس از دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وقوع یک حمله خشونت‌آمیز در روز پنجشنبه، تحقیقات فوری را آغاز کرد و پس از همکاری نیروهای اداره امنیت عمومی تگزاس، اف‌بی‌آی و نیروهای محلی، یک مظنون را بازداشت کرد.

اداره امنیت عمومی تگزاس اعلام کرد این تهدید شامگاه سه‌شنبه شناسایی شد و مأموران ویژه پس از چند ساعت تحقیقات، بنی کالدرا جونیور، ۴۰ ساله، را حدود ساعت ۳ بامداد چهارشنبه در محل سکونتش در شهر کانورس بازداشت کردند. او سپس به زندان شهرستان بِکسار منتقل شد و با اتهام جناییِ تهدید تروریستی علیه یک مقام دولتی مواجه شده است.

به گفته یک مقام مطلع از تحقیقات، این مظنون ظاهراً تهدید کرده بود که روز پنجشنبه در ساختمان کنگره تگزاس دست به تیراندازی جمعی خواهد زد. این مقام همچنین مدعی شده است که او در حال جمع‌آوری مهمات بوده و سلاح در اختیار داشته است.