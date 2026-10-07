به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار فولاد و مس شهربابک اظهار کرد: مس شهربابک تیم خوب و قابل احترامی است که تمام فازها و زوایای بازی آن را بررسی کرده‌ایم. با آنالیز دقیقی که داشته‌ایم، می‌خواهیم مسابقه را پرفشار آغاز کنیم و ایده‌های تهاجمی خود را در زمین اجرا کنیم.

وی، درباره برنامه دفاعی تیمش افزود: با توجه به نوع بازی حریف، باید مراقب فضای پشت سر و ساختار دفاعی تیم هنگام از دست دادن توپ باشیم تا تعادل دفاعی حفظ شود.

سرمربی فولاد خوزستان با ابراز رضایت از شرایط بازیکنان گفت: همه بازیکنان باانگیزه هستند و این اشتیاقی که به‌ویژه در هفته اخیر دیده‌ام، برای من بسیار رضایت‌بخش است. در این تعطیلات اردوی خوبی برگزار کردیم و دو مسابقه تدارکاتی انجام دادیم تا برای این دیدار آماده شویم. هیچ دیداری در لیگ آسان نیست و به بازیکنانم گفته‌ام که فولاد چه در خانه و چه در زمین حریف، فقط برای پیروزی می‌جنگد.

مطهری در واکنش به مصدومیت رامین رضاییان تصریح کرد: رامین بازیکن باکیفیتی است و مصدومیت او حس بدی به تمام اعضای تیم داد. پزشکان ۶ هفته طول درمان در نظر گرفته‌اند اما ممکن است این دوره با توجه به شرایط جسمانی بازیکن کمتر یا بیشتر شود. رامین در حال حاضر صبح و عصر فیزیوتراپی می‌کند تا هرچه زودتر به تیم ملحق شود.

وی درباره جانشین رضاییان بیان کرد: باید نشان بدهیم که یک تیم هستیم و کار تیمی در اولویت قرار دارد. نمی‌توان از ارزش‌های رامین چشم‌پوشی کرد اما بازیکنان آماده و باکیفیتی در اختیار داریم و همه آماده‌اند تا در خدمت تیم باشند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با رد احتمال دست‌کم گرفتن حریف گفت: نگاه ما به جایگاه حریف در جدول نیست. سه مسابقه اخیر مس را به‌طور کامل بررسی کرده‌ایم؛ آنها تیم خوبی هستند و ما با آگاهی کامل وارد زمین می‌شویم تا استراتژی خودمان را از ابتدا تا پایان مسابقه اجرا کنیم.

مطهری تأکید کرد: بازیکنان باید تمام دقایق مسابقه را مدیریت کنند و حتی در وقت‌های تلف‌شده نیز هیجانی و احساسی نشوند. باید فوتبال خودمان را ارائه دهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.