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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

مطهری: فولاد در نیمه دوم چهره متفاوتی داشت

مطهری: فولاد در نیمه دوم چهره متفاوتی داشت

 انزلی- سرمربی فولاد خوزستان، با اشاره به برتری تیمش مقابل ملوان بندرانزلی گفت: تغییرات تاکتیکی و استفاده از ظرفیت بازیکنان تازه‌نفس در نیمه دوم، شرایط مسابقه را به سود فولاد تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان، با تمجید از تیم ملوان اظهار کرد: ملوان تیمی قابل احترام و باکیفیت است و امیدوارم در هفته‌های آینده روزهای خوبی را سپری کند.

وی با اشاره به کیفیت فنی این مسابقه افزود: از نظر تاکتیکی، بازی بسیار خوبی را شاهد بودیم. در نیمه نخست، نتوانستیم آن‌طور که می‌خواستیم پرسینگ و فشار لازم را روی ملوان اعمال کنیم. از طرفی می‌دانستیم این تیم روی توپ‌های بلند و توپ‌های سوم برنامه دارد و گل نخست را نیز از همین طریق به ثمر رساند.

سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به تغییرات تیمش در نیمه دوم بیان کرد: با تغییراتی که در این نیمه انجام دادیم و بازیکنانی که با انرژی بیشتری وارد زمین شدند، شکل بازی ما تغییر کرد. توانستیم از کانال‌های کناری بهتر استفاده کنیم، روی ضربات ایستگاهی عملکرد مناسبی داشته باشیم و در نهایت با بهره‌گیری از فرصت‌ها به پیروزی برسیم.

مطهری با تأکید بر شایستگی‌های تیم ملوان تصریح کرد: این پیروزی چیزی از ارزش‌های ملوان کم نمی‌کند و برای این تیم احترام زیادی قائلم.

وی همچنین با اشاره به عملکرد بازیکنان فولاد خاطرنشان کرد: بازیکنان باتجربه ما عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند و تک‌تک بازیکنان با تلاش و کیفیت بازی خود بار دیگر من را شگفت‌زده کردند. از همه آن‌ها تشکر می‌کنم و این پیروزی را به هواداران خوب فولاد در خوزستان و شهر اهواز تقدیم می‌کنم.

سرمربی فولاد خوزستان در ادامه با اشاره به عملکرد یکی از بازیکنان تیمش گفت: از بازگشت امیری و تأثیرگذاری او بسیار خوشحالم. پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت، همواره از او حمایت کردم و خوشحالم که توانست بار دیگر توانایی‌های خود را نشان دهد.

مطهری به نقش آنالیز فنی در تغییر روند مسابقه اشاره کرد و گفت: آنالیز آنلاین در بین دو نیمه کمک زیادی به ما کرد. فکر می‌کنم از معدود تیم‌هایی باشیم که این کار را انجام می‌دهند. اطلاعات و تحلیل‌هایی که در رختکن در اختیار بازیکنان قرار گرفت، به ما کمک کرد تا در نیمه دوم با شناخت بهتر از شرایط مسابقه، عملکرد کامل‌تری داشته باشیم و از فرصت‌هایمان استفاده کنیم.

کد مطلب 6977076

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