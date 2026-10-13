مطهری: فولاد در نیمه دوم چهره متفاوتی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان، با تمجید از تیم ملوان اظهار کرد: ملوان تیمی قابل احترام و باکیفیت است و امیدوارم در هفته‌های آینده روزهای خوبی را سپری کند.

وی با اشاره به کیفیت فنی این مسابقه افزود: از نظر تاکتیکی، بازی بسیار خوبی را شاهد بودیم. در نیمه نخست، نتوانستیم آن‌طور که می‌خواستیم پرسینگ و فشار لازم را روی ملوان اعمال کنیم. از طرفی می‌دانستیم این تیم روی توپ‌های بلند و توپ‌های سوم برنامه دارد و گل نخست را نیز از همین طریق به ثمر رساند.

سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به تغییرات تیمش در نیمه دوم بیان کرد: با تغییراتی که در این نیمه انجام دادیم و بازیکنانی که با انرژی بیشتری وارد زمین شدند، شکل بازی ما تغییر کرد. توانستیم از کانال‌های کناری بهتر استفاده کنیم، روی ضربات ایستگاهی عملکرد مناسبی داشته باشیم و در نهایت با بهره‌گیری از فرصت‌ها به پیروزی برسیم.

مطهری با تأکید بر شایستگی‌های تیم ملوان تصریح کرد: این پیروزی چیزی از ارزش‌های ملوان کم نمی‌کند و برای این تیم احترام زیادی قائلم.

وی همچنین با اشاره به عملکرد بازیکنان فولاد خاطرنشان کرد: بازیکنان باتجربه ما عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند و تک‌تک بازیکنان با تلاش و کیفیت بازی خود بار دیگر من را شگفت‌زده کردند. از همه آن‌ها تشکر می‌کنم و این پیروزی را به هواداران خوب فولاد در خوزستان و شهر اهواز تقدیم می‌کنم.

سرمربی فولاد خوزستان در ادامه با اشاره به عملکرد یکی از بازیکنان تیمش گفت: از بازگشت امیری و تأثیرگذاری او بسیار خوشحالم. پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت، همواره از او حمایت کردم و خوشحالم که توانست بار دیگر توانایی‌های خود را نشان دهد.

مطهری به نقش آنالیز فنی در تغییر روند مسابقه اشاره کرد و گفت: آنالیز آنلاین در بین دو نیمه کمک زیادی به ما کرد. فکر می‌کنم از معدود تیم‌هایی باشیم که این کار را انجام می‌دهند. اطلاعات و تحلیل‌هایی که در رختکن در اختیار بازیکنان قرار گرفت، به ما کمک کرد تا در نیمه دوم با شناخت بهتر از شرایط مسابقه، عملکرد کامل‌تری داشته باشیم و از فرصت‌هایمان استفاده کنیم.