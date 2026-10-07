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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

حریق کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی در جاده کلات

حریق کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی در جاده کلات

مشهد- مدیر منطقه ۵ عملیاتی آتش نشانی مشهد گفت: حریق در یک کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی واقع در جاده کلات، بعد از روستای فرخد، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار شد.

آتشپاد سوم محسن فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق در یک کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی واقع در جاده کلات، بعد از روستای فرخد، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار شد و از انفجار ۱۴ سیلندر اکسیژن جلوگیری به عمل آمد.

مدیر منطقه ۵ عملیاتی آتش نشانی مشهد بیان کرد: بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۴۵ و ۲۹ به همراه کدهای ۵۷ و ۱۰۹ در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در این کارگاه، تعداد ۱۴ عدد سیلندر اکسیژن وجود داشت که خطر انفجار و گسترش حریق را به شدت افزایش می‌داد. خوشبختانه همکاران با سرعت عمل و مدیریت صحیح، ضمن مهار آتش، از سرایت حریق به این سیلندرهای تحت فشار جلوگیری کرده و از وقوع یک فاجعه جلوگیری به عمل آوردند.

مدیر منطقه عملیاتی تصریح کرد: این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت و علت دقیق حریق توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

فیروزی در پایان از مسئولان کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی خواست نسبت به نگهداری اصولی سیلندرهای تحت فشار، دور نگه داشتن آنها از مواد قابل اشتعال و رعایت اصول ایمنی در محیط کار اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث خطرناکی جلوگیری شود.

کد مطلب 6971357

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