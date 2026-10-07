حریق کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی در جاده کلات

آتشپاد سوم محسن فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق در یک کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی واقع در جاده کلات، بعد از روستای فرخد، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار شد و از انفجار ۱۴ سیلندر اکسیژن جلوگیری به عمل آمد.

مدیر منطقه ۵ عملیاتی آتش نشانی مشهد بیان کرد: بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۴۵ و ۲۹ به همراه کدهای ۵۷ و ۱۰۹ در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در این کارگاه، تعداد ۱۴ عدد سیلندر اکسیژن وجود داشت که خطر انفجار و گسترش حریق را به شدت افزایش می‌داد. خوشبختانه همکاران با سرعت عمل و مدیریت صحیح، ضمن مهار آتش، از سرایت حریق به این سیلندرهای تحت فشار جلوگیری کرده و از وقوع یک فاجعه جلوگیری به عمل آوردند.

مدیر منطقه عملیاتی تصریح کرد: این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت و علت دقیق حریق توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

فیروزی در پایان از مسئولان کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی خواست نسبت به نگهداری اصولی سیلندرهای تحت فشار، دور نگه داشتن آنها از مواد قابل اشتعال و رعایت اصول ایمنی در محیط کار اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث خطرناکی جلوگیری شود.