به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد امیر حسامی صبح شنبه در نشست آغاز به کار ۲۱ بانوی آتش نشان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده،بانوان پذیرفته‌شده از ۱۸مهرماه فعالیت خود را در بخش‌های مختلف سازمان آغازخواهند کرد تا ضمن آشنایی نزدیک با ساختار، فرایندها و مأموریت‌های تخصصی مجموعه، زمینه لازم برای حضور مؤثر در حوزه‌های عملیاتی را فراهم کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: این نیروها در ادامه، آموزش‌های ضمن خدمت و دوره‌های تخصصی مورد نیاز را طی خواهند کرد و پس از تکمیل آموزش‌ها و کسب آمادگی‌های لازم، متناسب با حوزه تخصصی و مأموریت‌های تعریف‌شده، به چرخه عملیاتی سازمان خواهند پیوست.

وی گفت: ورود بانوان به مجموعه آتش‌نشانی مشهد،گامی تازه در توسعه ظرفیت‌های نیروی انسانی این سازمان و بهره‌گیری از توانمندی بانوان در حوزه‌های امدادی و مدیریت حوادث به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در حوادثی که حضور نیروهای زن برای ارائه خدمات مناسب به بانوان و سایر افراد حادثه‌دیده ضرورت دارد.