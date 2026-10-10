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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

آغاز به کار ۲۱ بانوی آتش‌نشان در سازمان آتش‌نشانی مشهد

آغاز به کار ۲۱ بانوی آتش‌نشان در سازمان آتش‌نشانی مشهد

مشهد- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: ۲۱ بانوی آتش‌نشان از روز شنبه، ۱۸مهرماه۱۴۰۵، فعالیت خود را در بخش‌های مختلف این سازمان آغاز می‌کنند. 

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد امیر حسامی صبح شنبه در نشست آغاز به کار ۲۱ بانوی آتش نشان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده،بانوان پذیرفته‌شده از ۱۸مهرماه فعالیت خود را در بخش‌های مختلف سازمان آغازخواهند کرد تا ضمن آشنایی نزدیک با ساختار، فرایندها و مأموریت‌های تخصصی مجموعه، زمینه لازم برای حضور مؤثر در حوزه‌های عملیاتی را فراهم کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: این نیروها در ادامه، آموزش‌های ضمن خدمت و دوره‌های تخصصی مورد نیاز را طی خواهند کرد و پس از تکمیل آموزش‌ها و کسب آمادگی‌های لازم، متناسب با حوزه تخصصی و مأموریت‌های تعریف‌شده، به چرخه عملیاتی سازمان خواهند پیوست.

وی گفت: ورود بانوان به مجموعه آتش‌نشانی مشهد،گامی تازه در توسعه ظرفیت‌های نیروی انسانی این سازمان و بهره‌گیری از توانمندی بانوان در حوزه‌های امدادی و مدیریت حوادث به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در حوادثی که حضور نیروهای زن برای ارائه خدمات مناسب به بانوان و سایر افراد حادثه‌دیده ضرورت دارد.

کد مطلب 6973143

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