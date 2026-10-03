به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه همایش بزرگداشت روز ایمنی و آتش‌نشانی اظهار کرد: آتش‌نشانی شغلی سخت، پراسترس و زیان‌آور است؛ بنابراین باید مقدمات، امکانات و زیرساخت‌های لازم برای این عزیزان فراهم شود. این موضوع هم تجهیزات و امکانات مورد نیاز و هم شرایط شغلی آنان را شامل می‌شود و لازم است در این زمینه تفاوت‌های متناسب با ماهیت این شغل در نظر گرفته شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: مطرح شده است که چون این شغل در دسته مشاغل خدماتی قرار می‌گیرد، در نظام کارشناسی و نظام اداری و استخدامی، جایگاه‌هایی مانند کارشناس و کارشناس خبره به‌گونه‌ای که متناسب با جایگاه حرفه‌ای آتش‌نشانان باشد، برای آنان لحاظ نمی‌شود؛ در حالی که یک آتش‌نشان حرفه‌ای نیز از نظر محتوایی و تخصصی، کارشناس و فردی خبره است. این موضوع نیازمند اصلاح است و من به‌عنوان نماینده استانداران در شورای عالی اداری، پیگیری آن را بر عهده خواهم گرفت. لازم است همکاران نیز پیش‌نویسی در این زمینه تهیه کنند تا بتوانیم موضوع را به‌صورت مشخص پیگیری کنیم.

وی درباره تجهیزات آتش‌نشانی نیز گفت: خوشبختانه تجهیزات آتش‌نشانی در خراسان رضوی نسبت به بسیاری از نقاط کشور وضعیت مناسبی دارد، اما همچنان به برخی تجهیزات خاص نیاز داریم که باید تأمین شوند.

مظفری در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت شهادت آتش‌نشانان جان‌باخته در حوادث اظهار کرد: موضوع ایثارگران و آتش‌نشانانی که در جریان حوادث جان خود را از دست می‌دهند، از مسائلی است که باید به‌طور جدی پیگیری شود. من خودم از مدافعان این موضوع بوده‌ام. زمانی که حادثه قطار نیشابور اتفاق افتاد، هم‌زمان با ورود ما به مجلس بود؛ حادثه روز چهارشنبه رخ داد و انتخابات روز جمعه برگزار شد و ما به‌عنوان نماینده مردم وارد مجلس شدیم. در آن زمان، در نطق پیش از دستور خود در مجلس، به‌صراحت به ابعاد مختلف این موضوع پرداختم و درخواست کردم این عزیزان عنوان شهید دریافت کنند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در حادثه ساختمان پلاسکو، با مجوز و در پی درخواست مطرح‌شده از سوی شهردار تهران، عنوان شهادت برای آتش‌نشانان جان‌باخته در نظر گرفته شد؛ اما در سایر حوادث، با وجود اینکه از عنوان شهید برای این عزیزان استفاده می‌کنیم و این عنوان را به کار می‌بریم، ظاهراً از نظر ساختاری و سازمانی هنوز این موضوع به‌صورت کامل تعیین تکلیف نشده است. به اعتقاد من، ضرورت دارد این مسئله از مسیرهای قانونی و سازمانی پیگیری شود تا وضعیت این افراد مشخص شود.

وی با تأکید بر پیگیری این موضوع از مراجع مسئول، خاطرنشان کرد: به نظرم لازم است این موضوع با رئیس‌جمهور، در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی و و دیگر مراجع ذی‌ربط مطرح و از مسیرهای قانونی، از جمله از طریق بنیاد شهید، پیگیری شود. واقعیت این است که حادثه‌ای که در جریان انجام مأموریت رخ می‌دهد، شرایط خاص خود را دارد و باید تفاوت‌های آن با سایر حوادث مورد توجه قرار گیرد.

مظفری افزود: واقعیت این است که آتش‌نشانی کاری پرزحمت و پرمشغله است. زمانی که حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، مردم از محل حادثه فاصله می‌گیرند و باید هم فاصله بگیرند، اما کسانی که خطر را به جان می‌خرند و برای مهار حادثه به محل می‌روند، آتش‌نشانان هستند. این نیروها برای اطفای حریق یا کنترل حوادث، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند و مسئولیتی ارزشمند و ایثارگرانه بر عهده دارند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نخستین کاری که باید در استان انجام دهیم، فراهم کردن فضایی ایمن و مناسب است تا استانی کم‌حادثه و بی‌حادثه داشته باشیم. بخشی از این کار به فرهنگ‌سازی بازمی‌گردد که باید از مدارس آغاز شود و خانواده‌ها، جامعه و همه شهروندان را در بر بگیرد. هر شهروند باید مسئولیت خود را در قبال جامعه و در حوزه ایمنی بشناسد. واقعیت این است که اطلاعات ما در این زمینه کافی نیست و باید با آموزش، کسب تجربه و افزایش دانش، زمینه کاهش حوادث را فراهم کنیم؛ زیرا هرچه حوادث کمتری داشته باشیم، آتش‌نشانان نیز کمتر در معرض خطر قرار می‌گیرند و با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند.