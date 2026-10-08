علی فروتن بازیگر فیلم سینمایی «شوتینگا» در حاشیه سی و هشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان ‌کرد: شخصیت‌های آتینگا و پاتینگا تقریباً از اوایل دهه ۸۰ و هم‌زمان با آغاز برنامه «فیتیله» خلق شدند. خانم مختاری در واقع ایده‌پرداز این شخصیت‌هابود و اتفاقات مختلفی در قالب این شخصیت‌ها در آیتم‌های برنامه «فیتیله» رقم می‌خورد.

وی درباره حس نوستالژیک این فیلم گفت: مخاطبان ما در آن سال‌ها عمدتاً کودکانی بودند که حدود ۸ تا ۱۳ سال داشتند. امروز این کودکان بزرگ شده‌اند و بسیاری از آنها خودشان زندگی مستقلی دارند، ازدواج کرده‌اند و در جایگاهی قرار گرفته‌اند که تصمیم‌های زندگی‌شان را خودشان می‌گیرند. بنابراین، امروز بسیاری از آنها دست‌کم ۲۴ یا ۲۵ سال دارند.

این بازیگر تصریح کرد: به همین دلیل، بازگشت این شخصیت‌ها برای آن نسل، نوعی حس نوستالژیک ایجاد می‌کرد. از طرف دیگر، برای خود ما نیز فرصتی بود تا این شخصیت‌ها را در فضایی جدید و یک لوکیشن متفاوت دوباره احیا کنیم. به نظرم این دو موضوع در کنار یکدیگر قرار گرفت و در نهایت اتفاق بسیار خوبی را رقم زد.

وی درباره بازخورد مخاطبان نسبت به احیای «فیتیله‌ای‌ها» عنوان کرد: دیشب نیز در سینمای چهارباغ، زمانی که فیلم را تماشا می‌کردم، واکنش مخاطبان برایم بسیار جذاب و دوست‌داشتنی بود و به نظر می‌رسید که از فضای فیلم استقبال زیادی کرده‌اند.

وی درباره کیفیت فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: به نظرم در این زمینه باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ «فیلم برای کودک» و «فیلم درباره کودک». بخشی از آثاری که تولید می‌شوند، در واقع درباره کودک هستند و نمی‌توان لزوماً آنها را فیلم‌هایی برای کودک دانست. جشنواره کودک و نوجوان نیز اساساً جشنواره‌ای است که باید برای کودکان فیلم تولید و نمایش دهد و مخاطب اصلی آن خود کودکان باشند.

وی متذکر شد: البته نمی‌توانم درباره این آثار با نگاه منفی صحبت کنم. بسیاری از آنها آثار خوبی هستند و در جایگاه خود ارزشمندند، اما به اعتقاد من، صرف اینکه کودکی در فیلم حضور دارد یا داستان درباره دوران کودکی یک شخصیت است، به این معنا نیست که آن اثر الزاماً باید در جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان ارائه شود.

فروتن ادامه داد: اگر ساختار یک فیلم مناسب باشد، کارگردانی خوبی داشته باشد و بازی کودکان و سایر بازیگران نیز قابل قبول باشد، ممکن است جایگاه مناسب‌تری برای آن در جشنواره فیلم فجر وجود داشته باشد. من معتقدم در جشنواره کودک و نوجوان باید آثاری نمایش داده شوند که کودکان بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند و از تماشای آنها لذت ببرند. ما اساساً برای کودکان فیلم می‌سازیم و بنابراین مخاطب اصلی باید خود کودکان باشند. والدین نیز می‌توانند در کنار فرزندانشان از این آثار استفاده کنند، اما فیلم باید در درجه نخست برای کودک ساخته شده باشد.

وی با اشاره به اینکه کودکان امروز نیز تفاوت‌هایی با نسل‌های گذشته دارند، گفت: این تصور که کودکان متوجه خوب یا بد بودن یک اثر نمی‌شوند، کاملاً اشتباه است. اینکه تصور کنیم چون مخاطب ما کودک است، نمی‌تواند کیفیت یک اثر را تشخیص دهد، تصور کاملاً غلطی است. کودکان نیز می‌توانند درباره اثری که می‌بینند قضاوت کنند و با آن ارتباط برقرار کنند یا نکنند.

فروتن در پاسخ به این پرسش که آیا مخاطبان دوباره عموهای فیتیله‌ای را کنارهم در یک کار جدید تماشا می‌کنند، گفت: ما دیگر در صداوسیما کار نمی‌کنیم اما احتمالاً در سریال‌ها و تولیدات پلتفرمی و دیگر قالب‌های جدید حضور داشته باشیم.

این بازیگر در پایان گفت: در حال حاضر من و آقای گلی دو نمایش در دست اجرا داریم. یکی از آنها «دوره‌گرد» است که در حال اجراست و نمایش دیگری نیز وجود دارد که آقای گلی کارگردانی آن را برعهده دارد. این نمایش درباره احساسات کودکان است و رویکردی روان‌شناختی دارد. در حال حاضر مشغول تمرین این اثر هستیم و تمرکز اصلی ما روی همین پروژه است.