به گزارش خبرنگار مهر، امیراثهر سهیلی، شامگاه چهارشنبه در نشست خبری فیلم کاکالوتی در خانه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با اشاره به ظرفیت عروسک در سینمای کودک اظهار کرد: کودکان عروسک‌ها را دوست دارند و این ظرفیت می‌تواند یکی از زمینه‌های مهم برای ارتباط سینمای ایران با مخاطب کودک باشد. به اعتقاد وی، سینمای کودک ایران زمانی می‌تواند در عرصه رقابت موفق باشد که بر عناصر بومی و شخصیت‌هایی متناسب با جهان ذهنی کودکان تکیه کند.

وی درباره طراحی و اجرای شخصیت‌های عروسکی فیلم نیز اظهار کرد: در روند تولید فیلم، شخصیت‌ها و عروسک‌ها از ابتدا با کمک گروهی از مشاوران در زمینه‌های مختلف طراحی شدند و موضوعاتی از جمله روان‌شناسی و شاهنامه نیز در این فرایند مورد توجه قرار گرفت. وی تأکید کرد که در مراحل مختلف تولید، از نظر و همراهی مشاوران استفاده کرده و طراحی شخصیت‌ها و اجرای عروسک‌ها نیز با همین نگاه پیش رفته است.

کارگردان کاکالوتی با اشاره به حساسیت تولید فیلم برای مخاطبان خردسال ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم، توجه به واکنش کودکان به شخصیت‌ها و عناصر مختلف فیلم بود. حتی درباره طراحی غول فیلم، بارها آزمون انجام شد تا مشخص شود این شخصیت برای کودکان ترسناک نیست و در نهایت پس از بررسی‌های متعدد، طراحی نهایی شکل گرفت.

سهیلی همچنین کار با بازیگران کودک و نوجوان را از تجربه‌های مهم تولید فیلم دانست و گفت: کار با کودکان و نوجوانان برای من تجربه‌ای شیرین و آموزنده بود و در جریان تولید، نکات زیادی از آنها یاد گرفتم.

کارگردان کاکالوتی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت واکنش مخاطبان کودک در سالن سینما اشاره کرد و افزود: در جریان نمایش فیلم، رفتار مخاطبان را از ابتدا تا انتها دنبال می‌کردم تا ببینم در چه بخش‌هایی تمرکز آنها بیشتر یا کمتر می‌شود. این موضوع برای ارزیابی میزان ارتباط فیلم با مخاطب کودک اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به تفاوت واکنش مخاطبان در بخش‌های مختلف فیلم خاطرنشان کرد: در برخی بخش‌ها، مخاطب کودک واکنش و همراهی بیشتری نشان می‌دهد و در برخی قسمت‌ها این ارتباط کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین شناخت دقیق رفتار مخاطب کودک باید یکی از ملاحظات اصلی فیلمسازان این حوزه باشد.