به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم شوتینگا با حضور آرش معیریان کارگردان، امیر رحیم‌زاده تهیه‌کننده، محمد مسلمی نویسنده و جمعی از بازیگران این فیلم شامگاه چهارشنبه در خانه جشنواره سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار شد.

آرش معیریان، کارگردان فیلم شوتینگا در این نشست اظهار کرد: یکی از اشتباهات ما هنگام ساخت فیلم کودک این است که به عنوان بزرگسال تلاش می‌کنیم تمام پیام‌های آموزشی را در قالب یک فیلم ۸۰ دقیقه‌ای به کودکان منتقل کنیم، در حالی که کودکان امروز بسیاری از این مفاهیم را بهتر از بزرگسالان می‌شناسند.

وی افزود: به باور من، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تجربه کودک از تماشای فیلم باید به لذت بردن، سرگرم شدن و حال خوب اختصاص داشته باشد و جهانی که پس از دیدن فیلم برای مخاطب شکل می‌گیرد، باید جذاب باشد.

معیریان با اشاره به بهره‌گیری فیلم از موسیقی، فانتزی و فضای داستانی ادامه داد: تلاش کردیم پیام‌ها را به شکل مستقیم و شعاری مطرح نکنیم و مفاهیم در جریان اتفاقات داستان، موسیقی و فضای فانتزی اثر منتقل شوند.

وی یکی از محورهای عاطفی فیلم را رابطه مادر و فرزند دانست و گفت: علاقه میان مادر و فرزند یک پیوند ذاتی و جهانی است و تلاش کردیم این مفهوم را در فضایی فانتزی و قابل ارتباط برای مخاطب کودک و نوجوان روایت کنیم.

کارگردان شوتینگا همچنین با اشاره به استقبال مخاطبان از نخستین نمایش عمومی فیلم اظهار کرد: قرار گرفتن سه سانس فوق‌العاده پشت سر هم برای فیلمی که هنوز کیفیت و فضای آن برای مخاطب مشخص نشده بود، نشان‌دهنده استقبال قابل توجه تماشاگران است و بخشی از این اتفاق به حضور بازیگران محبوب و سابقه ارتباط آنها با مخاطب بازمی‌گردد.

مخاطب کودک باید در فرآیند سینمای کودک دیده شود

امیر رحیم‌زاده، تهیه‌کننده فیلم شوتینگا نیز با اشاره به اهمیت توجه واقعی به مخاطب کودک و نوجوان اظهار کرد: خوشحالم که برای نخستین بار شاهد حضور داوران بخش کودک و نوجوان هستیم و امیدوارم متولیان سینمای کودک بیش از گذشته بدانند که باید کودک را در فضای واقعی سینمای کودک ببینند.

وی با اشاره به واکنش مخاطبان به شخصیت‌ها و بازیگران فیلم افزود: در جریان جشنواره، واکنش کودکان و خانواده‌ها به فیلم برای ما اهمیت زیادی داشت و دیدن میزان شادی و همراهی آنها نشان داد که ارتباط مخاطب با شخصیت‌های اثر تا چه اندازه می‌تواند در تجربه تماشای فیلم مؤثر باشد.

تهیه‌کننده شوتینگا ادامه داد: حضور چهره‌های شناخته‌شده در قصه برای ما صرفاً به معنای استفاده از شهرت آنها نبود، بلکه این بازیگران به ارتباط فیلم با مخاطب کمک کردند و تلاش شد ظرفیت‌های حرفه‌ای آنها در خدمت روایت قرار گیرد.

رحیم‌زاده با اشاره به نخستین تجربه تولید این فیلم با فضای فانتزی، طراحی صحنه و دکورهای متعدد گفت: نتیجه‌ای که امروز در جشنواره دیده می‌شود حاصل تلاش، تجربه و همکاری مجموعه‌ای از عوامل حرفه‌ای است که در مدت زمانی محدود برای تولید این اثر تلاش کردند.

شوتینگا تلاش کرد جهان فانتزی را برای کودک باورپذیر کند

محمد مسلمی، نویسنده فیلم شوتینگا با اشاره به طراحی جهان فانتزی اثر اظهار کرد: فیلم دارای شخصیت‌های فانتزی، لباس‌ها و فضایی متفاوت است و حدود ۳۰ شخصیت در این جهان حضور دارند که تلاش شده حضور آنها برای مخاطب باورپذیر باشد.

وی افزود: تقریباً تمام فیلم در یک استودیو و در فضایی طراحی‌شده تولید شده است و حیوانات، دکورها و عناصر بصری مختلف نیز حاصل کار گروه‌هایی است که به شکل حرفه‌ای تلاش کردند این جهان فانتزی را به فضای باورپذیر برای کودکان نزدیک کنند.

مسلمی درباره شکل‌گیری شخصیت‌های فیلم نیز گفت: در سال‌های گذشته شخصیت‌هایی داشتیم که مخاطبان آنها را از برنامه فیتیله می‌شناختند و من علاقه‌مند بودم این شخصیت‌ها را از قالب برنامه خارج کنم، گسترش بدهم و در قالب یک جهان داستانی بزرگ‌تر قرار دهم

نویسنده شوتینگا ادامه داد: در فیلم علاوه بر این شخصیت‌ها، کاراکترهای دیگری نیز حضور دارند که هر کدام در پیشبرد قصه نقش دارند و تلاش شده محبوبیتی که این شخصیت‌ها در میان مخاطبان به دست آورده‌اند، در قالب یک فیلم سینمایی نیز امتداد پیدا کند.

موفقیت اثر کودک به ریشه‌های ارتباط آن با مخاطب وابسته است

علی فروتن، بازیگر فیلم شوتینگا نیز با تأکید بر اهمیت ریشه‌های فرهنگی و خاطره جمعی در موفقیت آثار کودک اظهار کرد: برای اینکه یک اثر تأثیرگذار باشد، باید به ریشه‌های خود توجه کند؛ کاری که ریشه داشته باشد و پیش از این نیز توانسته باشد با مخاطب ارتباط برقرار کند، ماندگاری بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: ما سه بازیگر که بخشی از نسل مخاطبان برنامه‌های گذشته بودیم، امروز با نسلی روبه‌رو هستیم که خاطره شیرینی از آن دوران دارد و همین پیشینه می‌تواند زمینه ارتباط دوباره مخاطب با شخصیت‌ها را فراهم کند.

فروتن با اشاره به استقبال تماشاگران از فیلم گفت: وقتی خانواده با ریشه یک اثر ارتباط برقرار می‌کند، آن اثر می‌تواند ماندگارتر شود. انتخاب درست کارگردان، نویسنده و بازیگران و همچنین همراهی عوامل پشت صحنه، مجموعه عواملی هستند که در شکل‌گیری یک اثر موفق نقش دارند.

وی همچنین از حضور بازیگران و هنرمندان شناخته‌شده در این فیلم یاد کرد و اظهار کرد: حضور هنرمندان مختلف در این پروژه با هدف ارائه یک اثر درخور مخاطب کودک و نوجوان انجام شده است و همه عوامل تلاش کردند بهترین اتفاق برای کودکان ایران رقم بخورد.

تولید اثر کودک نیازمند توجه همزمان به مخاطب و کیفیت اجراست

حمید گلی، دیگر بازیگر فیلم شوتینگا نیز در این نشست با اشاره به تجربه حضور در این پروژه بر اهمیت کیفیت اجرا و توجه به ظرفیت‌های ادبی و نمایشی اثر تأکید کرد و اظهار کرد: تلاش شده است عناصر مختلف فیلم در قالبی متناسب با مخاطب کودک و نوجوان در کنار یکدیگر قرار بگیرد.

وی بر اهمیت هماهنگی میان بازیگران، عوامل تولید و فضای فانتزی فیلم تأکید کرد و افزود: شکل‌گیری چنین اثری نتیجه همکاری مجموعه‌ای از عوامل است که تلاش کردند جهان متفاوت فیلم را برای مخاطب قابل لمس و جذاب کنند.

ارتباط با گروه سازنده و جذابیت نقش، دلیل حضورم در شوتینگا بود

شهره سلطانی، بازیگر فیلم شوتینگا نیز درباره حضور خود در این پروژه اظهار کرد: همکاری با برخی از عوامل فیلم برای من اهمیت زیادی داشت و اگر دوباره چنین فرصتی پیش بیاید، با علاقه در این نوع پروژه‌ها حضور پیدا می‌کنم.

وی با اشاره به همکاری با محمد مسلمی و حمید گلی ادامه داد: سال‌ها قبل با این دوستان کار کرده‌ام و ارتباط و خاطراتی که از آن دوران وجود دارد، برای من ارزشمند است و حضور دوباره در کنار آنها تجربه متفاوتی بود.

سلطانی جذابیت نقش خود را یکی دیگر از دلایل حضورش در فیلم دانست و گفت: نقش برای من جذاب بود و با علاقه و اشتیاق در این پروژه حضور پیدا کردم و با توجه به بازخوردهایی که از کودکان دریافت کرده‌ام، احساس می‌کنم انتخاب درستی برای حضور در این فیلم انجام داده‌ام.