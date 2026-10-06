عموی بچه ها؛ روایت سینمایی یک نسل برای کودکان امروز

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری عوامل فیلم سینمایی عموی بچه ها شامگاه سه شنبه در خانه جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار شد و احمد درویشعلی پور کارگردان، محمد درویشعلی پور نویسنده و نعیمه نظام دوست بازیگر این فیلم درباره رویکرد اثر، نسبت آن با مخاطب کودک و نوجوان و تجربه همکاری در این فیلم سخن گفتند.



این نشست در شرایطی برگزار شد که پرسش های خبرنگاران نوجوان درباره نسبت سینما با مخاطب کودک و نوجوان و اینکه یک اثر سینمایی چه ظرفیت هایی فراتر از رسانه تلویزیون دارد، بخش مهمی از گفت وگوهای نشست را شکل داد.



سینما فرصت تمرکز بر مفاهیم تازه را فراهم می کند



احمد درویشعلی پور، کارگردان فیلم عموی بچه ها در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران نوجوان درباره تفاوت ظرفیت سینما و تلویزیون در روایت این داستان اظهار کرد: موضوعات در یک رسانه گسترده و متمرکز مانند سینما انتخاب می شوند و این رسانه فرصت می دهد زمان و هزینه بیشتری برای پرداختن به یک موضوع صرف شود.



وی با اشاره به اینکه فیلم به زندگی و تجربه های مشترک نسل های مختلف توجه دارد، افزود: زمانی که کودک و نوجوان بودیم و امروز که بزرگ شده ایم، بسیاری از این مسائل را تجربه کرده ایم و مخاطبان امروز نیز می توانند با این تجربه ها ارتباط برقرار کنند.



کارگردان عموی بچه ها ادامه داد: بخشی از مخاطبان فیلم، امروز در جایگاه پدر و مادر قرار دارند و نسل های مختلف در کنار این اثر می توانند خاطرات و تجربه های مشترک خود را پیدا کنند.



وی با اشاره به اهمیت برخی عناصر فیلم برای مخاطبان بزرگسال گفت: برای نمونه، تیتراژ فیلم می تواند برای هم نسل های ما معنای ویژه ای داشته باشد و مخاطب را به تجربه ها و خاطرات مشترک بازگرداند.



درویشعلی پور همچنین درباره حضور کودکان و نوجوانان و واکنش آنها به فیلم گفت: همراهی بچه ها با فیلم تا پایان نمایش برای ما اهمیت داشت و استقبال آنها نشان داد که مخاطب کودک و نوجوان می تواند با روایت اثر ارتباط برقرار کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به خبرنگاران نوجوان گفت: ما به شما امید بسته ایم؛ همان طور که در پایان فیلم، بچه های فیلم نقشه راه ما را ترسیم کردند. بنابراین مسئولیتی که بر عهده شماست بسیار جدی است و آینده کشور به شما و نسلی که در حال رشد است، امید دارد.



کودکان فقط همراه شخصیت اصلی نیستند



محمد درویشعلی پور، نویسنده فیلم عموی بچه ها نیز در پاسخ به پرسشی درباره نقش شخصیت های کودک در پیشبرد داستان و اینکه آیا این شخصیت ها صرفاً همراه شخصیت اصلی هستند یا در جایگاه قهرمان قرار می گیرند، درباره محور اصلی روایت فیلم توضیح داد.



وی با اشاره به زندگی شخصیت اصلی و مسیر داستان، اظهار کرد: در این فیلم، زندگی شخصیت اصلی و موضوع عاطفی و انسانی مرتبط با او در مرکز روایت قرار دارد و داستان در مسیر رسیدن دوباره او به بخشی از گذشته و تجربه ای که از آن جدا افتاده شکل می گیرد.



نویسنده عموی بچه ها افزود: حضور شخصیت های کودک در این مسیر تنها به عنوان همراه شخصیت اصلی تعریف نشده و آنها در شکل گیری مسیر داستان و پیشبرد روایت نقش دارند.



ساخت فیلم حاصل همکاری همه عوامل است



نعیمه نظام دوست، بازیگر فیلم عموی بچه ها نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور خبرنگاران نوجوان اظهار کرد: بسیار خوشحالم که نوجوانان و جوانان آینده در این جشنواره حضور دارند و از عوامل فیلم سوال می پرسند؛ این جشنواره متعلق به شماست و حضور شما اهمیت زیادی دارد.



وی افزود: فضای این دوره از جشنواره برای من متفاوت بود و حضور مجری ها و خبرنگاران نوجوان حس خوبی ایجاد کرد.



بازیگر عموی بچه ها با یادکرد از عوامل فیلم که در نشست حضور نداشتند، گفت: لازم می دانم از دوستانی که در اینجا حضور ندارند و برای ساخته شدن این فیلم زحمت کشیده اند نیز یاد کنم؛ از جمله نادر سلیمانی و ایمان و همه عوامل فیلم که هر کدام در شکل گیری این اثر نقش داشته اند.



نظام دوست با تأکید بر اینکه ساخت یک فیلم حاصل تلاش یک فرد نیست، ادامه داد: برای ساخته شدن یک فیلم، کارگردان، نویسنده، بازیگران و همه عوامل باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هر کدام بخشی از شکل گیری اثر را بر عهده دارند.



وی با اشاره به موضوع فیلم و پرداختن آن به زندگی داریوش بیان کرد: قرار بود موضوع داستان زندگی داریوش را به نمایش بگذاریم و این اتفاق زمانی شکل می گیرد که همه عوامل در کنار یکدیگر قرار می گیرند و با هم رشد می کنند و از یکدیگر می آموزند.



بازیگر فیلم عموی بچه ها درباره حضور خود در نقش خواهر شخصیت اصلی نیز گفت: این نقش به من پیشنهاد شد و فضای آن برایم بسیار جذاب بود. در فیلم صحنه های بامزه ای وجود داشت و می شد شخصیت های زن متفاوت و بانمک تری نیز خلق کرد، اما این انتخاب نیز بخشی از روایت فیلم بود.



نظام دوست در پایان بر اهمیت ارتباط نسل جدید با سینما و جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: اینکه نوجوانان امروز در جشنواره حضور دارند، فیلم می بینند و درباره آثار سوال می پرسند، اتفاق ارزشمندی است و نشان می دهد این رویداد می تواند زمینه ای برای شکل گیری نگاه و تجربه سینمایی نسل آینده باشد.