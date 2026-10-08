به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین سرلشکر یوسف حسن المدانی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در دو پیام جداگانه به فرماندهی و رزمندگان گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس و همچنین گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، سومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» را تبریک گفت و بر آمادگی کامل یمن برای ازسرگیری عملیات نظامی در صورت آغاز دوباره جنگ علیه نوار غزه تاکید کرد.

المدانی در این پیام، هفتم اکتبر را نقطه عطفی در رویارویی با رژیم صهیونیستی دانست و گفت عملیات طوفان الاقصی حقایق را آشکار کرد، مواضع را از یکدیگر متمایز ساخت و ملت‌ها را به حرکت درآورد. وی همچنین تاکید کرد که این عملیات، پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را با چالش جدی روبرو کرد و مرز میان «جبهه مقاومت» و «جبهه عادی‌سازی» را آشکار ساخت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن با اشاره به نقش این کشور در حمایت از غزه اظهار داشت که یمن با وجود شرایط دشوار و فاصله جغرافیایی، موقعیت راهبردی و توانمندی‌های خود را در حمایت از فلسطین به کار گرفت و در این مسیر هزینه‌های سنگینی متحمل شد.

وی از تشدید محاصره، بسته شدن فرودگاه‌ها و بنادر، هدف قرار گرفتن تأسیسات و منافع یمن و شهادت شماری از مسئولان دولتی و فرماندهان نظامی به عنوان بخشی از این هزینه‌ها یاد کرد و به طور مشخص از سرلشکر محمد عبد الکریم الغماری، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح یمن، نام برد.

المدانی با تاکید بر اینکه فشارها، محاصره و حملات، موضع یمن در قبال فلسطین را تغییر نخواهد داد، افزود: هر مرحله جدیدی از تشدید حملات علیه ملت فلسطین، مانند گذشته با حمایت یمن مواجه خواهد شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن در ادامه سه اصل را مورد تاکید قرار داد. نخست اینکه مسئله فلسطین و مظلومیت غزه همچنان مسئله اساسی و محوری یمن باقی خواهد ماند و قابل معامله نیست. دوم اینکه نیروهای یمنی اجازه بازگشت جنگ و تجاوز علیه نوار غزه را نخواهند داد و از تمامی توان و امکانات خود برای جلوگیری از آن استفاده خواهند کرد.

وی در سومین محور نیز بر آمادگی کامل یمن برای بازگشت فوری به تشدید نظامی تاکید کرده و خطاب به گردان‌های قسام و ملت فلسطین تاکید کرد که یمن به حمایت از آنان ادامه خواهد داد و این نبرد تا آزادی مسجد الاقصی و سرزمین معراج ادامه خواهد داشت.

یوسف حسن المدانی در پیام خود به گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی نیز تأکید کرد که مجاهدان غزه در هفتم اکتبر بزرگ‌ترین حماسه را رقم زدند و دشمن با عظیم‌ترین شکست مواجه شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که آمریکا در مواجهه با یمن، شکست‌خورده و از صحنه خارج شده است.