به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیه ای به مناسبت سومین سالگرد طوفان الاقصی اعلام کرد: طوفان الاقصی نتیجه طبیعی دهه‌ها اشغالگری، محاصره، کشتار و نقض حقوق مردم فلسطین بود، در حالی که دشمن همچنان به ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی در غزه ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: طوفان الاقصی، آرمان فلسطین را دوباره به صحنه بازگردانده، پروژه‌های عادی‌سازی را خنثی کرده و شکست دشمن در دستیابی به اهدافش را نمایان ساخته است.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: ما از جنبش‌های مقاومت، در رأس آنها حماس، جهاد اسلامی و سایر گروه‌های مقاومت فلسطینی، و همچنین حزب‌الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت که در حمایت از آرمان فلسطین فداکاری‌های زیادی کرده‌اند، تقدیر و تمجید می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: یمن به حمایت از فلسطین از روی وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی خود ادامه می‌دهد و به پایداری ملت فلسطین، مقاومت و کشورها و ملت‌های حامی آرمان فلسطین درود می‌فرستد.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: از جامعه بین‌المللی خواسته می‌شود تا به مسئولیت‌های خود را برای توقف تجاوز و پایان دادن به اشغال عمل کند. ما بر همبستگی، رهبری، دولت و مردم یمن با فلسطین تأکید می‌کنیم و آزادی فلسطین اولویت اصلی یمن خواهد ماند.