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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

صنعا: مجازات سنگینی در انتظار سعودی‌ها و مزدورانشان است

صنعا: مجازات سنگینی در انتظار سعودی‌ها و مزدورانشان است

یک عضو شورای عالی سیاسی یمن با قدردانی از پیروزی‌های نیروهای مسلح این کشور در آزادسازی مناطق اشغالی، به عربستان و مزدورانش درباره عواقب تشدید تنش‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت المسیره، در حالی که معادلات یمن علیه عربستان همزمان با عملیات‌های انصارالله در عمق خاک عربستان سعودی و نیز پیشروی رزمندگان یمنی در مناطق اشغالی و تداوم آزادسازی آنها همچنان در حال اجراست، دکتر عبدالعزیز صالح بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن ، شب گذشته طی سخنانی از پیروزی‌های بزرگ نیروهای مسلح یمن در ساحل غربی و جبهه‌های الوازعیه، الصلو، سمیع و قدس تمجید کرد.

دکتر بن حبتور اظهار داشت که قهرمانان نیروهای مسلح یمن علیرغم بسیج گسترده نظامی، سیاسی و رسانه‌ای ائتلاف متجاوز سعودی تحت حمایت ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، به پیروزی‌های نظامی، امنیتی و مردمی قابل توجهی دست یافته‌اند.

این مقام یمنی در ادامه به رژیم سعودی و عناصر مزدور وابسته به آن در مورد پیامدهای ادامه تجاوز و تشدید تنش علیه مردم یمن هشدار داد و تأکید کرد که خون یمنی‌ها گرانبها است و ریختن آن بدون مجازات نخواهد بود.

وی همچنین به مردم یمن در جنوب توصیه کرد که فرزندان خود را به صفوف دشمن نفرستند و برای بازگرداندن آنها به خانه‌هایشان و رهایی از دام سعودی‌ها تلاش کنند؛ زیرا این جنگ، نبرد میان فرزندان ملت یمن نیست، بلکه با دشمن سعودی است که از همه ابزارهای خود برای تجاوز و محاصره علیه یمن استفاده می‌کند.

کد مطلب 6971639

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    نظرات

    • جانفدا IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      1 0
      پاسخ
      لطفاً به یمن شجاع کمک کنید تا در این فرصت پیش آمده اقتصاد، تاسیسات انرژی وفرودگاه وغیره ی سعودی ها را نابود کنند تا درس عبرتی برای سایرین شیخ نشینان جنایتکار شود تا از همراهی و تجاوز جنایتکاران به کشورمان ذوق زده نشوند. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع وبا غیرت

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