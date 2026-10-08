آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله روحانی‌منش صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه سال جاری زمینه آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد شامل ۹۱ مرد و ۵ زن فراهم شد و این افراد به آغوش خانواده بازگشتند.

وی با تفکیک نوع پرونده‌های منجر به آزادی افزود: از مجموع پرونده‌های مختومه ۷۸ مورد مربوط به محکومیت‌های مالی، ۱۳ مورد مرتبط با مهریه و ۵ مورد نیز مربوط به نفقه بوده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به مجموع مبلغ بدهی این زندانیان، تصریح کرد: در فرآیند رسیدگی و آزادسازی این زندانیان بیش از یک هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال بدهی تعیین تکلیف و بخش عمده آن از طریق اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات، پذیرش اعسار به تقسیط از سوی محاکم قضایی، کمک‌های ستاد دیه و اعطای تسهیلات بانکی تامین شد.

روحانی‌منش با تاکید بر نقش کلیدی فرهنگ صلح و سازش در حل پرونده‌های قضایی بیان کرد: در ۶ ماه امسال شکات پرونده‌ها با بزرگواری از دریافت بیش از ۷۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال از مطالبات خود صرف‌نظر کردند که این اقدام نقش موثری در کاهش بار مالی پرونده‌ها و آزادی مددجویان داشت.

وی در ادامه با اشاره به سهم سایر روش‌های تامین بدهی گفت: بیش از یک هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال از طریق صدور حکم اعسار به تقسیط، بیش از ۹۸ میلیارد ریال از محل کمک‌های بلاعوض ستاد دیه و همچنین ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات تامین شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گامی موثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی است، خاطرنشان کرد: پشت هر پرونده خانواده‌ای قرار دارد که چشم‌انتظار سرپرست خود است و ستاد دیه تلاش دارد که با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و قانونی این بحران‌ها را به حداقل برساند.

روحانی‌منش در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی، شبکه بانکی، خیران و به‌ویژه شکات نیک‌اندیش از عموم مردم و خیران خواست تا با تداوم حمایت‌های خود از ستاد دیه زمینه آزادی سایر مددجویان واجد شرایط و بازگشت آنها به کانون خانواده را فراهم آورند.