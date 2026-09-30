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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

۱۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان آزاد شدند

۱۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان آزاد شدند

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۱۷۰ محکوم جرایم غیرعمد با بدهی بیش از یک هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه از زندان‌های استان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: آزادی این مددجویان در راستای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر کمک به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مشارکت خیران و نیکوکاران و ترویج فرهنگ حسنه گذشت و ایثار انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای آزادی این محکومان افزود: مجموع بدهی این ۱۷۰ مددجو حدود یک هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان بود که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گذشت شکات، کمک‌های ستاد دیه، تسهیلات بانکی و آورده خانواده‌ها تعیین تکلیف شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: مراجع قضایی استان با بررسی وضعیت مالی مددجویان و پذیرش دادخواست‌های اعسار، حدود یک هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان از بدهی‌ها را در قالب تقسیط تعیین تکلیف کردند.

دهقانی ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی خیران و شکات تصریح کرد: شکات پرونده‌ها با گذشت و بخشش حدود ۱۶۲ میلیارد تومان از مطالبات خود، نقش مهمی در آزادی این زندانیان داشتند.

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان خوزستان اضافه کرد: همچنین حدود هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل منابع نمایندگی ستاد دیه استان و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک‌های عامل تأمین و پرداخت شد.

وی یادآور شد: خانواده‌های مددجویان نیز مبلغ ۵۰۶ میلیون تومان برای آزادی بستگان خود تأمین کردند.

دهقانی در پایان با تأکید بر ضرورت ادامه مشارکت‌های مردمی گفت: کمک خیرین می‌تواند زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کند و از تحمیل آسیب‌های ناشی از حبس به خانواده‌های آنان جلوگیری شود؛ لذا از همه اقشار مردم دعوت می‌کنیم با مشارکت در طرح‌های حمایتی ستاد دیه، در آزادی زندانیان سهیم شوند.

کد مطلب 6963496

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