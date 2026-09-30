۱۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: آزادی این مددجویان در راستای سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر کمک به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مشارکت خیران و نیکوکاران و ترویج فرهنگ حسنه گذشت و ایثار انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای آزادی این محکومان افزود: مجموع بدهی این ۱۷۰ مددجو حدود یک هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان بود که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، گذشت شکات، کمکهای ستاد دیه، تسهیلات بانکی و آورده خانوادهها تعیین تکلیف شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: مراجع قضایی استان با بررسی وضعیت مالی مددجویان و پذیرش دادخواستهای اعسار، حدود یک هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان از بدهیها را در قالب تقسیط تعیین تکلیف کردند.
دهقانی ضمن قدردانی از نقشآفرینی خیران و شکات تصریح کرد: شکات پروندهها با گذشت و بخشش حدود ۱۶۲ میلیارد تومان از مطالبات خود، نقش مهمی در آزادی این زندانیان داشتند.
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان خوزستان اضافه کرد: همچنین حدود هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل منابع نمایندگی ستاد دیه استان و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات قرضالحسنه از سوی بانکهای عامل تأمین و پرداخت شد.
وی یادآور شد: خانوادههای مددجویان نیز مبلغ ۵۰۶ میلیون تومان برای آزادی بستگان خود تأمین کردند.
دهقانی در پایان با تأکید بر ضرورت ادامه مشارکتهای مردمی گفت: کمک خیرین میتواند زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کند و از تحمیل آسیبهای ناشی از حبس به خانوادههای آنان جلوگیری شود؛ لذا از همه اقشار مردم دعوت میکنیم با مشارکت در طرحهای حمایتی ستاد دیه، در آزادی زندانیان سهیم شوند.
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