بانوی سنندجی ۷۵۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی بعد از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یک بانوی نیکوکار سنندجی در اقدامی خیرخواهانه مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال به حساب ستاد مردمی دیه استان کردستان واریز کرد.

وی افزود: این کمک مالی با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و گره‌گشایی از مشکلات مالی آنان انجام شده و می‌تواند در تأمین بخشی از بدهی و فراهم شدن شرایط آزادی زندانیان واجد شرایط مؤثر باشد.

مدیرکل زندان‌های کردستان ادامه داد: کمک‌های خیرخواهانه مردم و خیرین، علاوه بر کمک به آزادی زندانیان، زمینه بازگشت آنان به خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از حضور طولانی‌مدت سرپرستان خانواده در زندان را فراهم می‌کند.

خسروی با قدردانی از این بانوی خیر عنوان کرد: مشارکت خیرین در طرح‌های آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اقدامی مؤثر در حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر است و استمرار این همراهی می‌تواند به آزادی افراد بیشتری منجر شود.

وی از خیرین و نیکوکاران استان خواست با مشارکت در برنامه‌های ستاد مردمی دیه، در تأمین بدهی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به کانون خانواده سهیم شوند.