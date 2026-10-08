رشد ۴۱۸ درصدی درآمدهای گمرک استان سمنان

مرتضی حاجیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از رشد ۴۱۸ درصدی درآمدهای وصولی گمرک استان سمنان طی هفت ماهه امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و ابراز کرد: یک هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان درآمدهای گمرک سمنان در سال جاری بوده که بیش از چهار برابر پارسال است.

وی افزود: در سال جاری ۳۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۶ میلیون دلار از گمرکات استان سمنان به خارج از کشور صادر شده که از لحاظ وزنی ۷۸ درصد و از لحاظ ارزش ۵۳ درصد رشد را نسبت به هفت ماهه سال قبل شاهد هستیم.

مدیرکل گمرک استان سمنان همچنین گفت: در هفت ماهه امسال ۲۶ هزار تن کالا به میزان ۷۱ میلیون دلار به گمرک استان وارد شده که از لحاظ وزنی رشد ۱۴ درصدی و از لحاظ ارزش کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

حاجیان نژاد همچنین تاکید کرد: ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و کارخانه ها، ماشین راهسازی، پنبه و ورق گالوانیزه و خودرو و برخی لوازم یدکی و ... در زمره مهمترین واردات استان سمنان بوده است.

وی افزود: کربنات سدیم، اجاق گاز، شمش سرب، مصنوعات پلاستیکی، سیمان، فروسیلیس، مواد شوینده، سیم و کابل، کولر آبی، ماشین لباسشویی، زغال سنگ و کاشی و سرامیک و ... مهمترین کالاهای صادراتی استان سمنان به کشورهای جهان بوده است.