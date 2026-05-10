صادرات ۳۹ هزار تن کالا از استان سمنان؛ کالاها به ۲۰ کشور دنیا ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان نژاد شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل گمرک سمنان از صادرات ۳۰ هزار تن کالا طی فروردین ماه سال جاری در استان خبر داد و بیان کرد: این کالاها محصول واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان بودند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ کشور مقصد این کالاها هستند، توضیح داد: این کالاها شامل مواردی نظیر کولر آبی، لوازم برقی، مواد شوینده، کربنات سدیم و سالامبورک و غیره را شامل می شود.

مدیر کل گمرک استان سمنان از افزایش ۷۲ درصد کالاهای صادراتی به لحاظ وزنی در قیاس با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: از نظر ارزش نیز شاهد رشد ۲۷ درصدی بودیم.

حاجیان نژاد در مورد بخش واردات نیز در توضیحات بیان کرد: طی همین بازه فروردین ماه سال جاری یک هزار و ۷۶ تن کالا به ارزش هفت میلیون دلار وارد استان سمنان شده است.

وی با اشاره به اینکه این کالاها بیشتر شامل مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات و غیره را در بر دارد، اضافه کرد: بیشترین واردات از کشورهای چین، ترکیه و آلمان انجام گرفته است.