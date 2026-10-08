۸۰۰ میلیارد ریال برای اجرای سد سجادرود اختصاص یافت

حسن حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای پیشبرد طرح سد سجادرود اظهار کرد: در ادامه پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرای این پروژه، ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای احداث جاده انحرافی و تونل دسترسی سد سجادرود اختصاص یافته است.

وی افزود: سد سجادرود از طرح‌های مهم و ملی منطقه به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند در تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی و پاسخگویی به بخشی از نیازهای آبی مردم منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای پیشبرد مراحل اجرایی این پروژه ادامه دارد، گفت: اختصاص اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های دسترسی و احداث جاده انحرافی، یکی از گام‌های مهم در مسیر پیشبرد طرح است و تلاش می‌شود روند اجرای پروژه با جدیت دنبال شود.

نتاج خاطرنشان کرد: تأمین آب پایدار یکی از مطالبات اساسی مردم منطقه است و پیگیری برای تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی سد سجادرود تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی و تأمین منابع آبی منطقه اظهار کرد: برق‌رسانی به شالیزارهای روستای بصرا با مشارکت و حمایت بنیاد علوی و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تأمین برق مورد نیاز اراضی کشاورزی یکی از مطالبات مهم کشاورزان منطقه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، این طرح در مسیر اجرا قرار گرفت و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های تولید و حمایت از فعالیت‌های کشاورزی روستای بصرا داشته باشد.