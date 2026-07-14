تعریض و آسفالت دو محور روستایی بابل با اعتبار ۷۰ میلیارد ریالی

حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی و تسهیل تردد ساکنان، عملیات اجرایی دو محور مهم روستایی شهرستان بابل با پیگیری‌های انجام‌شده وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: بر این اساس، محور شهیدآباد در بخش بندپی غربی به طول یک کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال تعریض، بهسازی و روکش آسفالت می‌شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین محور گاوزن‌محله، انگورکلا و درونکلای شرقی در بخش بابلکنار نیز به طول یک کیلومتر با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال تحت عملیات تعریض، بهسازی و آسفالت قرار خواهد گرفت.

نتاج با تأکید بر اهمیت توسعه راه‌های روستایی در افزایش ایمنی، تسهیل دسترسی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای سطح خدمات عمرانی، نقش مؤثری در کاهش مشکلات تردد، توسعه اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم مناطق روستایی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری برای تأمین اعتبارات و اجرای پروژه‌های زیرساختی در نقاط مختلف شهرستان بابل با هدف توسعه متوازن و پاسخگویی به مطالبات مردم ادامه خواهد داشت.