حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پیگیری‌های انجام‌شده، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر نیرو، معاون سازمان راهداری و جمعی از مسئولان ملی و استانی با حضور در بابل، وضعیت پروژه‌های مهم زیرساختی شهرستان را بررسی و برای رفع موانع و تأمین منابع مورد نیاز تصمیماتی اتخاذ کردند.

وی افزود: در حوزه برق، ۳۰ میلیارد تومان برای خرید زمین مورد نیاز احداث پست ۲۳۰ کیلوولت بابل اختصاص یافته و همچنین ۵۰ میلیارد تومان برای احداث ساختمان پست برق امیرکلا در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم بابل ادامه داد: در حوزه راه و حمل‌ونقل نیز هزار تن قیر برای پروژه کمربندی جنوبی بابل اختصاص یافته و مقرر شده برای محورهایی که عملیات زیرسازی آن‌ها انجام می‌شود، قیر مورد نیاز تأمین شود.

نتاج همچنین از پیگیری تأمین منابع برای پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه راه خبر داد و گفت: برای تکمیل پل هریکنده نیز اعلام آمادگی شده است تا این پروژه در سال آینده به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به مشکلات حوزه پسماند بابل اظهار کرد: هشت هکتار زمین برای ایجاد سایت پسماند شهرستان اختصاص یافته و موضوع نهایی شدن زمین و اخذ مجوزهای قانونی و زیست‌محیطی در حال پیگیری است.

نماینده بابل تصریح کرد: مقرر شده استاندار مازندران با همراهی نمایندگان شهرستان، روند پیگیری موضوع را از طریق سازمان حفاظت محیط زیست کشور دنبال کند تا مجوزهای لازم هرچه سریع‌تر صادر و عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.

نتاج با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های برق و روشنایی پروژه‌های شهری افزود: تأمین زیرساخت‌های لازم برای طرح‌هایی که توسط شهرداری و شورا اجرا شده‌اند نیز در این سفر مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هدف از حضور مسئولان ملی در بابل، صرفاً بازدید از پروژه‌ها و برگزاری جلسات نیست، بلکه باید تصمیمات اتخاذشده به اعتبار، عملیات اجرایی و در نهایت نتیجه ملموس برای مردم تبدیل شود و پیگیری‌ها تا تحقق کامل مصوبات ادامه خواهد داشت.