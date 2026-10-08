نشست «شکرانه عهد» در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «شکرانه عهد» با هدف تجلیل از تلاش‌ها و فعالیت‌های کنشگران مردمی عرصه بعثت، با حضور جمعی از فعالان فرهنگی قرارگاه شهید صادق زرین در ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان برگزار شد.

فعالیت‌های مردمی ایستا نیست

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان در این نشست با تجلیل از تلاش‌های صورت گرفته در دوران بعثت مردمی اظهار کرد: ویژگی فعالیت‌های مردمی این است که ایستا نیست و همواره با پویایی و حرکت همراه است.

هادی اصدق‌پور افزود: مردم به عنوان یک ظرفیت فعال و پای کار، پیگیر تقویت و استمرار فعالیت‌های مردمی هستند و همین حضور و مطالبه‌گری می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جریان‌های مردمی در عرصه‌های مختلف باشد.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت حضور مردم در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.

ضرورت شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه وظیفه ذاتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف است، گفت: باید تلاش کنیم مردم را در عرصه‌های مختلف وارد میدان کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بهره بگیریم.

اصدق‌پور با تأکید بر اینکه بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، موظف به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای تقویت حضور مردم در میدان هستیم، تصریح کرد: کنشگران این عرصه باید تلاش کنند ظرفیت‌های مردمی موجود در میدان را بیش از پیش شناسایی کرده و زمینه حضور و نقش‌آفرینی آنها را در مسیر انقلاب اسلامی فراهم کنند.

وی تصریح کرد: تقویت فعالیت‌های مردمی نیازمند شناسایی ظرفیت‌ها، میدان دادن به کنشگران و ایجاد زمینه برای استمرار و پویایی این جریان‌ها است.