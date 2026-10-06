به گزارش خبرنگار مهر، هادی اصدق پور شامگاه سه‌شنبه در نشست با مدیرعامل و مدیران خبرگزاری مهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان اظهار کرد: اگر بخواهیم از منظر جبهه فرهنگی درباره این ظرفیت‌ها صحبت کنیم، باید مشخص شود که جبهه در استان چه توانمندی‌هایی دارد و رسانه چگونه می‌تواند به این جریان کمک کند.

وی با بیان اینکه حرکت‌های فرهنگی زمانی اثرگذار خواهند بود که برای آنها پیوست رسانه‌ای تعریف شود، افزود: هر حرکتی که در میدان شکل می‌گیرد، باید بتواند روایت مناسب خود را پیدا کند و رسانه در این مسیر نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای جبهه دارد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به ضرورت حرکت از فعالیت‌ های عمومی به سمت فعالیت‌ های تخصصی تصریح کرد: در استان ظرفیت‌ های مختلفی وجود دارد که باید شناسایی و به‌صورت تخصصی روی آنها کار شود؛ چراکه بسیاری از این ظرفیت‌ها قابلیت تبدیل شدن به روایت‌های اثرگذار رسانه‌ای را دارند.

اصدق پور با اشاره به تلاش‌های انجام‌ شده برای معرفی ظرفیت‌ های زنان انقلابی در گیلان ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند معرفی «زن گیلانی» و ظرفیت‌ های زنان فعال فرهنگی تلاش‌هایی صورت گرفته، اما هنوز نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به یک روایت و برند رسانه‌ای مشخص تبدیل کنیم.

وی مستند سازی و تولید محتوای رسانه‌ای را یکی از نیازهای جدی جبهه فرهنگی دانست و گفت: باید بررسی کنیم که چه قالبی برای مخاطب عمومی جذاب‌تر و اثرگذارتر است و از قالب‌های کلیشه‌ای و صرفاً رسمی عبور کنیم.

شبکه مردمی نیازمند روایت و دیده‌شدن است

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به شکل‌گیری برخی ظرفیت‌های مردمی در استان اظهار کرد: در مسیر ایجاد یک شبکه مردمی، مراحل مختلفی از شناسایی ظرفیت‌ها تا برنامه‌ریزی و سازماندهی طی شده است، اما در ادامه مسیر با مسائل و موانع مختلفی روبه‌رو هستیم که برای عبور از آنها به همکاری تخصصی نیاز داریم.

اصدق پور افزود: شبکه مردمی، به‌ویژه در مناطق مختلف استان و روستاها، ظرفیت‌های فراوانی دارد که اگر اقدامات آنها دیده و روایت شود، می‌تواند انگیزه و امید بیشتری برای ادامه فعالیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: وقتی یک گروه مردمی در یکی از روستاهای استان فعالیتی انجام می‌دهد و این اقدام در یک رسانه فراگیر بازتاب پیدا می‌کند، همین دیده‌شدن می‌تواند به آن گروه نشان دهد که فعالیتش اثرگذار است و دیگران نیز می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

رسانه باید از انتشار خبر عبور و به روایت تخصصی برسد

اصدق پور با تأکید بر اینکه نیاز جبهه فرهنگی صرفاً انتشار چند خبر نیست، گفت: انتشار اخبار فعالیت‌های جبهه لازم است، اما کافی نیست و امروز به یک کار تخصصی‌تر در حوزه رسانه، محتوا و روایت نیاز داریم.

وی افزود: باید بتوانیم حرکت‌ های مختلف جبهه فرهنگی را با روایت‌های متفاوت و در قالب‌های متناسب با هر مخاطب معرفی کنیم؛ چرا که هر فعالیت الزاماً با قالب خبری معمول قابل معرفی نیست.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت خبرگزاری مهر در این زمینه بیان کرد: انتظار ما این است که بتوانیم با استفاده از ظرفیت رسانه، میان حرکت‌های مختلف جبهه و افکار عمومی پیوند ایجاد کنیم و از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی فعالیت‌های مردمی بهره ببریم.

ظرفیت نخبگانی گیلان نیازمند روایت است

صادق‌پور همچنین به ظرفیت نخبگانی موجود در جبهه فرهنگی اشاره کرد و گفت: در کنار فعالیت‌های میدانی و مردمی، یک ظرفیت نخبگانی نیز در جبهه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حضور جمعی از افراد اهل اندیشه، دانش و تخصص در این مجموعه، فرصتی برای گفت‌وگو، مطالعه، اندیشه‌ورزی و ارائه طرح‌های جدید ایجاد کرده است و این بخش نیز نیازمند روایت رسانه‌ای متناسب با خود است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: امروز در جبهه فرهنگی هم فعالیت‌های میدانی و عمومی داریم و هم اقدامات نخبگانی و فکری؛ مسئله این است که چگونه می‌توان این دو ظرفیت را در رسانه به یکدیگر پیوند داد و روایت مؤثری از آنها ارائه کرد.

صادق‌پور در پایان با تأکید بر آمادگی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان برای همکاری با رسانه‌ها گفت: هر ظرفیتی که در جبهه وجود دارد، می‌تواند در اختیار یک کار مشترک رسانه‌ای قرار گیرد و امیدواریم با استفاده از توان تخصصی رسانه، بتوانیم ظرفیت‌های موجود در میدان را بهتر معرفی و روایت کنیم.