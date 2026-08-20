به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور و اعضای این جبهه در دفتر نماینده ولیفقیه در گیلان، با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی اظهار کرد: شاید پس از بعثت انبیای الهی، هیچ بعثتی به عظمت انقلاب اسلامی نرسیده باشد؛ چراکه این انقلاب توانسته اندیشهها، فرهنگها و معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف باورها و ارزشهای دینی در جامعه افزود: امروز میدان اصلی مواجهه، میدان فرهنگ، اندیشه و روایتگری است و دشمن با استفاده از ابزارهای متنوع رسانهای و فرهنگی درصدد ایجاد تردید در ایمان، امید، هویت و سبک زندگی جامعه است.
نماینده ولیفقیه در گیلان جنگ نرم را نبردی مستمر و همهجانبه دانست و تصریح کرد: مقابله با این جریان نیازمند حضور آگاهانه، منسجم و خلاقانه نیروهای فرهنگی است؛ نیروهایی که بتوانند پیام انقلاب، معارف دینی و واقعیتهای جامعه را با زبان روز و متناسب با نیازهای نسل جوان تبیین کنند.
جوانان سرمایه اصلی جبهه فرهنگی هستند
آیتالله فلاحتی با تأکید بر ظرفیتهای جوانان و نوجوانان ایرانی گفت: ملت ایران، ملتی زنده، بیدار و برخوردار از استعدادهای فراوان فرهنگی است و جوانان مؤمن و دغدغهمند، سرمایههای اصلی کشور برای پاسداری از ارزشها و ساختن آینده هستند.
امام جمعه رشت جهاد تبیین را مسئولیتی مهم برای فعالان فرهنگی دانست و بیان کرد: جهاد تبیین صرفاً بیان چند گزاره نیست، بلکه حرکتی عمیق برای روشنگری، امیدآفرینی، تقویت ایمان و معرفی صحیح ظرفیتها، آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
وی با تأکید بر ضرورت انس بیشتر فعالان فرهنگی با قرآن کریم خاطرنشان کرد: قرآن منشور هدایت انسان و جامعه است و هر آیه از آیات الهی ظرفیت گستردهای برای تربیت، فرهنگسازی و اصلاح سبک زندگی دارد؛ بنابراین فعالان فرهنگی باید از این دریای بیپایان معارف برای پاسخگویی به نیازهای جامعه بهره بگیرند.
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین رصد دقیق مسائل فرهنگی و اجتماعی، شناسایی نیروهای مستعد و ایجاد پیوند میان گروههای مردمی را ضروری دانست و گفت: باید ظرفیت جوانان، مجموعههای فرهنگی، هیئتها، مساجد، فعالان رسانهای و گروههای جهادی در یک مسیر همافزا قرار گیرد تا تولید محتوای مفید، امیدبخش و اثرگذار در جامعه گسترش یابد.
آیتالله فلاحتی در پایان تأکید کرد: جبهه فرهنگی باید همواره بهروز، مردمپایه، مسئلهمحور و متصل به نیازهای واقعی جامعه باشد و با تولید فکر، محتوا و ارائه الگوهای عملی، در تقویت فرهنگ دینی و انقلابی نقشآفرینی کند.
برای مقابله با جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب، جبههای مردمی تشکیل دادهایم
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه «در مقابل ما جبههای قرار دارد که جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب است»، اظهار کرد: در دل جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب، جبههای با اهداف مشخص صهیونیستی قرار دارد و در دل این جبهه نیز جریان ارتجاع در منطقه فعال است.
سیداحمد عبودتیان با اشاره به ضرورت تشکیل جبههای در مقابل جریان دشمن افزود: رهبر شهید بر این موضوع تأکید داشتند که باید در برابر جبهه دشمن، جبههای تشکیل شود و در همین راستا با همفکری و همراهی جمعی از افراد هیئتی، نویسندگان و فعالان فرهنگی تلاشهایی صورت گرفت.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر ضرورت پرهیز از تحجر و قطع نشدن ارتباط با مردم گفت: آنچه رهبر شهید مطرح کردند، در میدان و در کف خیابان فهم و درک شد و تلاش کردیم این رویکرد را در فعالیتهای فرهنگی دنبال کنیم.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور با اشاره به آغاز فعالیت رهبر جدید اظهار کرد: ایمان داریم ایشان نیز مانند دو امام و رهبر پیشین، صالح هستند و با توجه به ظرفیتهای موجود، حرکت تازهای را آغاز کردهایم و خود را خونخواه رهبر شهیدمان میدانیم.
شبکهسازی محور فعالیت جبهه فرهنگی گیلان
دبیر سابق جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان نیز در این دیدار با اشاره به عملکرد این جبهه طی ۱۳ سال گذشته اظهار کرد: در پی شکلگیری انقلاب اسلامی، مفهوم گفتمانسازی مطرح شد و تلاش کردیم از این مسیر به بسیاری از مسائل و شبهات اجتماعی پاسخ دهیم.
حجتالاسلام مجتبی پوریوسفی افزود: «شبکهسازی» مفهومی بود که از سوی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی مطرح شد و شبکهسازی زمانی محقق میشود که میان افراد ارتباط و انس قلبی شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این ارتباط و انس میان اعضا و فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی در گیلان شکل گرفته و میتواند زمینهساز فعالیتهای مؤثرتر فرهنگی و اجتماعی باشد.
به گزارش مهر، قرار است عصر امروز مراسم معارفه هادی اصدقپور به عنوان دبیر جدید جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان برگزار شود.
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