دبیر جدید جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی اصدقپور» به عنوان دبیر جدید جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان منصوب شد.
اصدقپور از فعالان فرهنگی و اجتماعی استان گیلان است که طی سالهای گذشته در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و تشکیلاتی به فعالیت پرداخته است.
وی پیش از این مسئولیتهایی همچون جانشینی بسیج دانشجویی استان گیلان، معاونت بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی استان گیلان، دبیری جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی شهرستان ماسال و مسئولیت هیئت محبین ولایت(ع) ماسال را برعهده داشته است.
تجربه فعالیت در عرصههای دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و حضور میدانی در جریانهای مردمی، از جمله سوابق اصدقپور در سالهای گذشته به شمار میرود.
لازم به ذکر است پیش از این، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی پوریوسفی عهدهدار این مسئولیت بود.
همچنین مراسم رسمی تکریم و معارفه دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.
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