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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

قیمت نفت از مرز ۱۰۳ دلار عبور کرد

قیمت نفت از مرز ۱۰۳ دلار عبور کرد

در پی کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در نتیجه جنگ افروزی آمریکا در منطقه، قیمت نفت بار دیگر از ۱۰۳ دلار عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارزش معاملات آتی نفت خام برنت با ۳ دلار افزایش، به ۱۰۳.۲۰ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت در سایه تشدید حملات به خطوط کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین وقوع طوفانی در آمریکا که منجر به توقف تولید نفت شده، رخ داده است.

این در حالی است که داده‌های مربوط به کشتیرانی بین المللی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به کمترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته رسیده است؛ این کاهش در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته، حملات به نفت‌کش‌های عبوری از این گذرگاه حیاتی، به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران رسید.

طبق داده‌های منتشر شده از سوی شرکت تحلیل ناوبری دریایی «کپلر»، روز سه‌شنبه تنها هفت کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که کمترین تعداد از تاریخ ۲۳ ژوئیه گذشته محسوب می‌شود.

کد مطلب 6971649

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