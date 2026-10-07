به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر ویدیویی که به تازگی از حمله موشکی انصارالله یمن به پالایشگاه نفت آرامکو در منطقه رابغ منتشر شده، ابعاد گسترده‌ای از خسارت‌های وارده به این تاسیسات راهبردی نفتی عربستان را تایید می‌کند.

این تصاویر همچنین پنهانکاری عربستان سعودی در خصوص خسارات و تلفات ناشی از حملات موشکی نیروهای مسلح یمن به تاسیسات راهبردی عربستان را اثبات می‌کند.

ماهیت راهبردی تاسیسات رابغ

تاسیسات پالایشگاهی رابغ متعلق به شرکت آرامکو عربستان، که با مجتمع تصفیه و پتروشیمی رابغ در ارتباط است، به عنوان یکی از برجسته‌ترین تأسیسات صنعتی و نفتی در سواحل دریای سرخ شناخته می‌شود. این مرکز از ظرفیت بسیار بالایی در پالایش نفت و تولید طیف گسترده‌ای از مشتقات نفتی و مواد پتروشیمی برخوردار است. همچنین این تأسیسات به دلیل موقعیت استراتژیک خود در نزدیکی شهر جده و ارتباط تولیداتش با زنجیره‌های گسترده صنایع تبدیلی و مصرفی، اهمیت مضاعفی دارد.

ظرفیت پالایشی این مرکز حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز است. همچنین ظرفیت تولید سالانه آن بیش از ۱۸.۴ میلیون تن از محصولات نفتی و ۲.۴ میلیون تن از مشتقات اتیلن و پروپیلن برآورد می‌شود. این محصولات به عنوان مواد اولیه در کالاهای نهایی مانند پلاستیک، شوینده‌ها، روان‌کننده‌ها، روغن‌ها، مایعات ضد یخ، رنگ‌ها، فرش، طناب، پوشاک، شامپو، قطعات داخلی خودرو، چسب‌ها، عایق‌ها، فیلم‌ها، الیاف، لوازم خانگی، مواد بسته‌بندی، موم‌ها، لوله‌ها و بسیاری از کاربردهای دیگر استفاده می‌شوند.

هزینه کل احداث و توسعه این پالایشگاه حدود ۱۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است. این مرکز به تازگی و در پی حملات نیروهای مسلح یمن با استفاده از موشک‌ها و پهپادها، مورد هدف قرار گرفت که منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده در آن شد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای متعلق به ناسا و سیستم FIRMS، پس از این حادثه، ستون دودی بلند با طول بیش از ۶۰ کیلومتر از محل آتش‌سوزی در پالایشگاه مشاهده شده است.