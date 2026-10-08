به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای نوشت که جنگی که قرار بود قدرت و نفوذ آمریکا را به رخ جهان بکشد، نتیجه‌ای کاملاً معکوس در پی داشته و اکنون به درس عبرتی برای «عواقب ناخواسته» جنگ تبدیل شده است.

این نشریه به خروج ۱۲ فروند بمب‌افکن مدل «بی-۱» از یک پایگاه هوایی در انگلیس طی تعطیلات آخر هفته اشاره کرد که ناشی از دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در راستای «تدبیر احتیاطی خردمندانه در واکنش به تهدیدی که ماهیت آن فاش نشده» بود.

در حالی که ترامپ اصرار دارد این مسئله یک موضوع عادی است و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه او نیز سعی کرد اهمیت آن را کاهش دهد و مدعی شد پنتاگون «به‌طور مستمر در حال بازتوزیع منابع و هدایت آن‌ها به مکان‌های مورد نیاز است»، اما برای هر ناظری که تحولات هفت ماه اخیر پس از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران را دنبال کرده باشد، این اقدام «مثال بارز دیگری از ناچاری ترامپ و وزیر دفاعش، پیت هگست، برای عقب‌نشینی و خروج نیروهایی است که پیش‌تر به عنوان نیروی بازدارنده در خاورمیانه و انگلیس مستقر شده بودند.»

نقاط ضعف نظامی آمریکا

به نوشته نیویورک تایمز، با فرسایشی شدن درگیری‌ها در ماه‌های اخیر، جنگ با ایران نقاط ضعف جدید و بزرگی را در ارتش آمریکا نمایان کرده است که تغییراتی فراتر از پیش‌بینی‌های پنتاگون را در یک سال اخیر تحمیل کرده است. این جنگ همچنین «درسی سخت درباره عواقب ناخواسته‌ی تصمیم ترامپ برای آغاز جنگی انتخابی» بوده است.

بر اساس این گزارش، این جنگ به‌ جای تقویت نفوذ آمریکا، منجر به «محدودیت» آن شده است؛ چرا که تعطیلی پایگاه‌های نظامی در خاورمیانه و محدودیت در استفاده از پایگاه‌های انگلیس ، عملیات لجستیکی لازم برای اعمال قدرت نظامی را به شدت پیچیده کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، مهم‌تر از همه اینکه، این عقب‌نشینی‌های سریع به ایرانی‌ها و دیگر رقبای آمریکا نشان داد که قدرت اخراج یک ابرقدرت را دارند. ترامپ و هگست در اروپا قصد دارند نیروها را طبق شروط و زمان‌بندی خود کاهش دهند، در حالی که در خاورمیانه و انگلیس، این شرایط به آن‌ها تحمیل شده است.

به نوشته نیویورک تایمز، بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعات دقیق و موثق مبنی بر برنامه‌ریزی عناصری برای حمله با پهپاد به این هواپیماها و نیروهای آمریکایی از نزدیکی حصار پایگاه «فِرفورد» در انگلیس، با عجله خارج شدند؛ امری که پنتاگون را واداشت تا درک خود از نقاط ضعف نظامی را بازنگری کند.

این روزنامه می افزاید که ماندن نیروها خارج از برد موشکی کافی نیست؛ چرا که پهپادها و سلاح‌های سایبری، ماهیت میدان نبرد را تغییر داده‌اند.

علاوه بر این، آمریکایی‌ها از پایگاه‌هایی در بحرین، کویت، امارات متحده عربی و قطر تخلیه شدند؛ پایگاه‌هایی که همگی در تیررس موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار داشتند. برخی از این پایگاه‌ها چنان آسیب جدی دیده‌اند که پنتاگون تمایل چندانی به بازسازی آن‌ها ندارد و قرار است در صورت موافقت کنگره با تأمین بودجه، به مکان‌های دورتر منتقل شوند.

آیا ترامپ در برابر فشارها تسلیم می‌شود؟

دانا استرول، مسئول ارشد سیاست‌های خاورمیانه در پنتاگون در دوران دولت بایدن، در این باره گفت که بازگرداندن ناگهانی اسکادران ۱۲ فروندی بمب‌افکن‌ها از انگلیس به آمریکا، «می‌تواند پیامدهای داخلی و خارجی به همراه داشته باشد.»

استرول که اکنون در «مؤسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» فعالیت می‌کند، افزود: «چنین تصمیم شتاب‌زده‌ای، برنامه‌ریزی عملیاتی و روحیه نیروها را به شدت دچار اختلال می‌کند.»

وی تأکید کرد: «مسئله نگران‌کننده‌تر در سطح استراتژیک این است که ایرانی‌ها احتمالاً یاد می‌گیرند که ترامپ با مشاهده توانمندی دشمن برای نزدیک شدن به پایگاه‌های نظامی آمریکا -حتی پایگاه‌هایی که بسیار دورتر از منطقه خاورمیانه هستند- به سرعت عقب‌نشینی می‌کند.»

فرار از منطقه

نیویورک‌تایمز در همین زمینه اشاره کرد که «طرح اولیه ترامپ برای حمله به ایران در ۲۸ فوریه، به این صورت نبود؛ وی انتظار داشت ظرف چند روز و نهایتاً در عرض پنج یا شش هفته در این جنگ به پیروزی برسد.» اما واقعیت متفاوت بود؛ ایران در پاسخ به حملات، پایگاه‌های آمریکا را در سراسر منطقه هدف قرار داد و بسیاری از نیروهای آمریکایی را مجبور به فرار به هتل‌ها و فضاهای اداری در منطقه کرد؛ امری که پرسش‌هایی را درباره میزان آمادگی دولت ترامپ برای این جنگ برانگیخت.

بر اساس این گزارش، ایران موفق شد محل استقرار بسیاری از نیروها را شناسایی کند و حتی نیروهایی که در هتل‌های غیرمستحکم اقامت داشتند را نیز هدف قرار داد. حملات تنها به اهداف نظامی محدود نشد و مقر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در عربستان نیز بمباران شد.

به نوشته این روزنامه، بسیاری از ۱۳ پایگاه نظامی اصلی که نیروهای آمریکایی در منطقه استفاده می‌کردند، به‌سرعت غیرقابل استفاده شدند و پایگاه‌های موجود در کویت احتمالاً بیشترین آسیب را دیده‌اند.

این در حالی است که هزینه تعمیر و بازسازی پایگاه‌ها به یکی از حساس‌ترین پرونده‌ها برای پنتاگون تبدیل شده است. پنتاگون از ارائه برآورد هزینه‌ها به کنگره خودداری کرده، اما قانون‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که این هزینه‌ها به ده‌ها میلیارد دلار برسد.