به گزارش خبرنگار مهر، نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان صبح پنجشنبه با دستور کار مدیریت انرژی و بررسی راهکارهای تقویت فعالیت‌های اقتصادی برگزار شد. در این نشست که با حضور مسئولان استانی تشکیل شد، ضمن تأکید بر مدیریت بهینه مصرف انرژی، برنامه‌های متعددی برای کاهش تورم، تأمین کالا و جزئیات برگزاری دومین رویداد اکسپو سرمایه‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در این نشست با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی سهم استان در تأمین گاز و سوخت گفت: نباید اجازه دهیم در موضوعات انرژی، حق استان نادیده گرفته شود و لازم است پیش از برگزاری جلسات ملی، مطالبه‌گری و پیگیری‌های لازم با جدیت انجام شود.

وی افزود: باید از هم‌اکنون برای جلسه هفته آینده آماده باشیم و مشخص کنیم که در حوزه گاز و سوخت چه اقداماتی باید انجام شود و سهم استان چگونه باید مطالبه شود.

استاندار اصفهان با اشاره به برخی نابرابری‌ها در تأمین انرژی میان استان‌ها تصریح کرد: نمی‌توانیم صرفاً شاهد باشیم که استان‌های دیگر سهم بیشتری دریافت کنند و اصفهان در این زمینه عقب بماند؛ بنابراین باید با جدیت از حقوق استان دفاع کنیم.

وی خطاب به مسئولان تأکید کرد: من از همه مسئولان می‌خواهم از حق استان کوتاه نیایند و در پیگیری مطالبات استانی سماجت داشته باشند؛ چراکه مسئولیت ما دفاع از منافع مردم اصفهان است.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول گفت: باید پیش از تشکیل جلسات، اطلاعات، نیازها و مطالبات استان به‌صورت دقیق احصا و برای پیگیری در سطح ملی آماده شود تا بتوانیم با دست پر وارد جلسه شویم.

وی همچنین با اشاره به تجربه استان‌های دیگر خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری مؤثر نیازمند آمادگی، هماهنگی و پیگیری مستمر است و باید این موضوع را جدی بگیریم تا بعداً شرمنده مردم و همشهریان خود نباشیم.

استاندار اصفهان در پایان بر ضرورت استمرار جلسات تخصصی و دعوت از دستگاه‌های مرتبط برای بررسی دقیق مسائل انرژی تأکید کرد.

واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده

استاندار اصفهان در بخش دیگری از نشست با تأکید بر ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از حاشیه‌سازی در بازار گفت: قرارگاه جنگ اقتصادی باید با تدوین آنالیز قیمت و ایجاد مبنای مشخص برای عرضه کالا، فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش دهد. دکتر جمالی‌نژاد با اشاره به برخی قیمت‌گذاری‌های بازار اظهار کرد: هنر این است که قیمت واقعی کالا مشخص شود و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصول با قیمتی منطقی و پایین‌تر از نرخ بازار به دست مردم برسد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود، نبود آنالیز دقیق قیمت‌هاست، افزود: متأسفانه مردم در برخی موارد هزینه‌های سنگینی را به دلیل نبود یک مبنای مشخص برای قیمت‌گذاری پرداخت می‌کنند؛ بنابراین قرارگاه باید به سمت تدوین آنالیز قیمت و تعیین یک عدد مبنا برای کالاها حرکت کند. استاندار اصفهان ادامه داد: تا زمان دستیابی به این آنالیزها می‌توان در یک بازه سه تا شش‌ماهه، عرضه‌های مستقل و شفاف ایجاد کرد تا قیمت واقعی کالاها برای مردم و تولیدکنندگان مشخص شود.

جمالی‌نژاد همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی تأکید کرد و گفت: شرایط کشور در هفته‌های پیش‌رو حساس است و همه دستگاه‌ها باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت مرزها و مسیرهای قانونی تأمین کالا استفاده شود و نمونه‌های موفق استان‌ها مورد توجه قرار گیرد. استاندار اصفهان تصریح کرد: لازم است در هر جلسه چند موضوع مشخص انتخاب و در نهایت جمع‌بندی عملیاتی ارائه شود تا تصمیمات اتخاذشده در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا برسد.

ورود بازار بیمه به فرآیند سرمایه‌گذاری در اصفهان

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان نیزدر این جلسه با اشاره به دومین رویداد اکسپو سرمایه‌گذاری اصفهان گفت: برای نخستین بار بازار بیمه نیز با هدف هدایت منابع خود به سمت پروژه‌های بخش خصوصی و طرح‌های توسعه‌ای استان وارد فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی اظهار کرد: در برنامه‌ریزی این دوره، تمرکز اصلی بر نظام‌های تأمین مالی قرار گرفته و تلاش شده است شرکت‌های تأمین سرمایه، بانک‌ها، بازار سرمایه و سایر ظرفیت‌های مالی در کنار دستگاه‌های اجرایی حضور داشته باشند.

رئیسی افزود: در این رویداد، چهار تا پنج پروژه به عنوان پروژه‌های ممتاز و راهبردی، حدود ۲۰ پروژه به عنوان طرح‌های منتخب، ۴۰ پروژه در قالب ویترین سرمایه‌گذاری و بیش از ۴۰۰ پروژه در قالب بانک جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: رویکرد این دوره آن است که پیش از برگزاری رویداد، پروژه‌های شاخص به ابزار مناسب تأمین مالی متصل شوند و مذاکرات لازم با نهادهای مالی انجام گیرد.

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان با اشاره به بررسی نیازهای مالی پروژه‌ها گفت: ابزارهای مختلف تأمین مالی متناسب با پروژه‌ها شناسایی و اطلاعات طرح‌ها برای بانک‌ها، کارگزاری‌ها و فعالان بازار سرمایه ارسال شده است.

وی ورود صنعت بیمه به حوزه تأمین مالی را یکی از تفاوت‌های مهم دومین دوره اکسپو دانست و گفت: هدف، استفاده از منابع این بازار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش خصوصی و طرح‌های توسعه‌ای استان است.

رئیسی همچنین با اشاره به رویدادهای جانبی اظهار کرد: افتتاحیه اکسپو سرمایه‌گذاری اروند، رویداد مشترک سرمایه‌گذاری اصفهان و چهارمحال و بختیاری، رویداد سرمایه‌گذاری مشترک اصفهان و ترکیه و حضور یک هیأت قدرتمند سرمایه‌گذاری از چین از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: هیأت چینی با حضور سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف، از جمله مجموعه هتل‌های شانگری‌لا، در این رویداد حضور خواهد داشت.

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان از برگزاری نشست مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و گفت: پنل‌های تخصصی در حوزه‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها، فرصت‌های دانش‌بنیان، انرژی‌های نو، گاز، آب و فاضلاب، شهرک‌های صنعتی، محیط زیست و گردشگری نیز برگزار خواهد شد.

رئیسی تأکید کرد: پروژه‌های ارائه‌شده از فیلترهای مختلف عبور کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران با فرصت‌هایی شفاف مواجه باشند و اکسپو به بستری برای شناسایی سرمایه‌گذاران و عبور از فضای عدم اطمینان اقتصادی تبدیل شود.

بررسی محورهای اجرایی قرارگاه جنگ اقتصادی

در ادامه نشست، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و الزامات مورد نیاز برای تقویت تأمین، عرضه و توزیع کالا و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، عرضه مستقیم کالاهای دولتی از جمله مرغ و تخم‌مرغ، استفاده از ظرفیت سامانه‌های مرتبط با تجارت و اعتبارها، موضوع رفع تعهدات ارزی، الزامات مربوط به مجوزهای خرید و اجاره و ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین استفاده از ظرفیت بازار کالا و بازارگاه‌های دولتی و اتاق‌های بازرگانی، تأمین زمین برای ایجاد مراکز عرضه مستقیم میوه، صیفی‌جات و سبزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کوتاه‌کردن مسیر عرضه کالا به مصرف‌کننده از دیگر محورهای این نشست بود. در بخش دیگری از جلسه، راهکارهای تأمین مالی طرح‌ها از طریق تسهیلات بانکی و همچنین ظرفیت پذیره‌نویسی و برات‌کارت توسط شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و شرکت بازرگانی دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین موضوع طرح «تورم صفر» مطرح شد و استاندار اصفهان بر ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد و ظرفیت‌های این طرح تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات تخصصی با شهرداری اصفهان برای بررسی ابعاد اجرایی و امکان تحقق آن شد.

درباره رویداد «مانوین» نیز نقطه‌نظرات و پیشنهادهایی با هدف تقویت ابعاد اقتصادی و اجرایی این رویداد مطرح و بررسی گردید. مدیریت انرژی در استان و راهکارهای هماهنگی و مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.