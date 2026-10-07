به گزارش خبرنگار مهر، رضا انصاری شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، با اشاره به فشارهای موجود بر بخش تولید اظهار کرد: شرایط امروز اقتصاد و صنعت کشور ایجاب می‌کند برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و حفظ ظرفیت‌های تولیدی، تصمیمات دقیق‌تری در حوزه سیاست‌گذاری اتخاذ شود.

وی با انتقاد از برخی تصمیمات و قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه برخی قوانین به‌گونه‌ای تصویب شده‌اند که نتیجه آن افزایش قیمت و رشد حاشیه سود برخی نهادهای تأمین‌کننده نهاده‌های تولید بوده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: امروز حاشیه سود خالص نیروگاه‌های بورسی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که بنگاه‌های تولیدی کمتر از ۲۰ درصد سود دارند؛ این وضعیت نشان می‌دهد که در برخی موارد، قانون‌گذاری به جای حمایت از تولید، هزینه‌های بیشتری را به آن تحمیل کرده است.

انصاری تأکید کرد: پیش از تصویب قوانین باید صدای بخش خصوصی شنیده شود و فعالان اقتصادی بتوانند دیدگاه‌ها و آثار تصمیمات پیشنهادی را به مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کنند.

تلاش برای کاهش فشار بر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: درصد رقابت ایجادشده در این بازار اگرچه موجب افزایش قیمت معامله می‌شود، اما در ادامه می‌تواند صنایع پایین‌دستی را با مشکلات جدی مواجه کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: وزارت صمت در حال بررسی و طراحی راهکارهایی است که انگیزه شرکت‌های پتروشیمی برای ورود به رقابت قیمتی و افزایش قیمت محصولات را کاهش دهد و در همین راستا جلساتی با بورس کالا برگزار خواهد شد.

انصاری با اشاره به آسیب‌هایی که صنعت پتروشیمی در جریان جنگ رمضان متحمل شد، اظهار کرد: پس از این اتفاق، مجموعه‌ای از تدابیر برای حفظ حیات صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای محصولاتی که تولید داخلی آن‌ها متوقف شده بود، امکان ثبت سفارش سه‌ساله فراهم شد و وزارت صمت و بانک مرکزی نیز با همکاری یکدیگر موضوع تأمین ارز این بخش را پیگیری کردند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: خوشبختانه با چابکی بنگاه‌های کوچک و تلاش تولیدکنندگان، توانستیم این دوره شش‌ماهه را پشت سر بگذاریم و ظرفیت‌های تولیدی را حفظ کنیم.

اتاق‌های بازرگانی باید صدای تولیدکنندگان باشند

انصاری نقش اتاق‌های بازرگانی را در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی مهم دانست و گفت: اتاق‌های بازرگانی باید حلقه اتصال بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشند و پیش از تصویب قوانین، نظرات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را به تصمیم‌گیرندگان منتقل کنند.

وی افزود: اگر آثار قوانین بر فعالیت بنگاه‌ها پیش از تصویب به‌درستی بررسی شود، می‌توان از تصویب مقرراتی که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند جلوگیری کرد.

معاون وزیر صمت با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: حفظ تولید و اشتغال نیازمند همکاری همه بخش‌هاست و کارخانه‌های کشور به‌ویژه واحدهایی که در حوزه تولید کالاهای استراتژیک فعالیت می‌کنند، به حمایت جدی نیاز دارند.

انصاری تأکید کرد: حمایت از این واحدها صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ تولید و اشتغال کشور محسوب می‌شود.

امکان تأمین ارز بانکی صنایع عمومی فراهم شد

وی در ادامه درباره وضعیت تأمین ارز صنایع عمومی کشور گفت: تأمین ارز این صنایع از مسیر بانک مرکزی انجام می‌شود و در گذشته جلسات متعددی برای رفع مشکلات این بخش برگزار شده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: در حال حاضر امکان تأمین ارز بانکی برای صنایع عمومی کشور فراهم شده و علاوه بر آن، معامله مستقیم ارز که پیش از این امکان آن وجود نداشت، اکنون در دسترس بنگاه‌های متقاضی قرار گرفته است.

انصاری تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از ظرفیت ایجادشده برای تأمین ارز مورد نیاز خود استفاده کنند.

هدف‌گذاری برای حرکت به سمت بنگاه‌های رقابت‌پذیر جهانی

وی همچنین رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را یکی از الزامات آینده اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: در سال‌های پیش‌رو باید به سمت ایجاد بنگاه‌هایی حرکت کنیم که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی گفت: این کشورها با وجود برخوردار نبودن از انرژی ارزان، از طریق انتخاب یک استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی و تمرکز بر صادرات توانستند جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی به دست آورند.

انصاری ادامه داد: ایران از ظرفیت‌ها و امکانات قابل توجهی برخوردار بوده است، اما در مقطعی استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد؛ بنابراین اکنون باید برای تقویت توان رقابت بنگاه‌های ایرانی و حضور مؤثرتر آنها در بازارهای جهانی، مسیر جدیدی را دنبال کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی علمی اقتصاد گفت: اقتصاد یک علم است و بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران باید در چارچوب الگوها و قواعد شناخته‌شده اقتصادی حرکت کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان اقتصادی کشور، مشکلات موجود پشت سر گذاشته شود و زمینه برای رشد و بالندگی بیشتر اقتصاد ایران و فراهم شدن فرصت‌های بهتر برای جوانان کشور فراهم شود.