پیشروی نیروهای مسلح یمن در تعز؛ چندین تیپ مزدور تسلیم شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن به پیشروی خود در استان تعز ادامه می‌دهند. خبرنگار المیادین به گزارش‌هایی مبنی بر تسلیم شدن کامل برخی تیپ‌ها و زمین گذاشتن سلاحشان در برابر نیروهای مسلح یمن اشاره کرد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هفته‌هاست درگیری‌های شدیدی در مناطق مختلف یمن جریان دارد. این درگیری‌ها از روز یکشنبه و در پی اعلام «آغاز پاتک نیروهای تحت حمایت عربستان علیه نیروهای صنعا جهت بازپس‌گیری مناطقی که اخیراً تحت کنترل آن‌ها درآمده بود»، شاهد تشدید تازه‌ای بوده است.

نیروهای صنعا در ماه سپتامبر موفق شدند کنترل کامل ساحل غربی یمن تا تنگه استراتژیک باب‌المندب را که برای صادرات نفتی حائز اهمیت است، به دست بگیرند.

سحرگاه امروز، نیروهای مسلح یمن موفق شدند تجمعات و ستون‌های نظامی عربستان را در پادگان «قعوه» در منطقه «رأس‌العاره» با چندین فروند موشک بالستیک هدف قرار دهند. به گفته سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این حملات مستقیم بوده و تلفات جانی بسیاری بر جای گذاشته و باعث آتش‌سوزی در برخی انبارهای اسلحه شده است.

همزمان با این عملیات، تجمع‌ها و ستون‌های نظامی دیگر عربستان در جنوب باب‌المندب و مناطق «السقیه» و «رأس‌العاره» نیز با چندین موشک بالستیک هدف قرار گرفت که با موفقیت به اهداف خود اصابت کرده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

روز چهارشنبه نیز، سرتیپ سریع اعلام کرد که نیروهای یمنی موفق شدند نیروهای سعودی را که تلاش می‌کردند به سمت مواضع آن‌ها در شرق استان الجوف پیشروی کنند، عقب برانند.

سریع گفت که نیروهای مسلح یمن تجمع‌های نیروهای سعودی را با چندین موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند و اشاره کرد که نیروهای مهاجم هیچ پیشروی نداشته‌اند. وی افزود که این عملیات منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر و انهدام چندین خودروی نظامی متعلق به نیروهای سعودی شده است.

این حملات در چارچوب پاسخ مستمر به تجاوز عربستان و هدف قرار دادن مستقیم زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های صنعا، صعده، تعز، حجه و مأرب انجام می‌شود.