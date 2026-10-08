شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ساعتی پیش صدای انفجارهای متعدد در ریاض به گوش رسیده است.

هنوز از جزئیات و مقصد حملات صورت گرفته به ریاض و ماهیت انفجارهای انجام شده و تلفات احتمالی این انفجارها گزارشی منتشر نشده است.

نیروهای مسلح یمن نیز هنوز به صورت رسمی انجام این حملات را تایید نکرده است.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تازه‌ترین بیانیه مطبوعاتی خود که صبح امروز منتشر شد، تصریح کرد که یک هواپیمای دشمن سعودی در حین انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان تعز، با سلاحی مناسب سرنگون شد.

این بیانیه همچنین تاکید کرد که فرودگاه ملک خالد در ریاض در ادامه واکنش‌های انتقامجویانه نیروهای مسلح یمنی علیه حملات متجاوزان سعودی به خاک این کشور با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت که با دقت به هدف خود اصابت کرد و منجر به اختلال در فعالیت‌های این فرودگاه شد.

سریع ادامه داد: ما برای آخرین بار، به تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی نسبت به پیامدهای ادامه پروازهای خود در حریم هوایی عربستان سعودی هشدار می‌دهیم.