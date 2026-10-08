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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

وزارت خارجه یمن: عربستان مسئول تشدید تنش‌ در باب‌المندب است

وزارت خارجه یمن: عربستان مسئول تشدید تنش‌ در باب‌المندب است

وزارت خارجه یمن عربستان سعودی را مسئول تشدید تنش در باب المندب بر اساس دستور کار آمریکایی- صهیونیستی دانست و بر پایبندی خود به سلامت کشتیرانی در این منطقه تاکید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه دولت صنعاء با انتقاد از اقدامات ریاض، عربستان سعودی را مسئول تشدید تنش‌ها در باب‌المندب و تبدیل این منطقه به میدان جنگ در راستای تأمین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر تعهد خود به اعمال حاکمیت بر سواحل و آب‌های سرزمینی‌اش تأکید کرد.

این بیانیه «دشمن سعودی» را مسئول کامل تشدید تنش‌های اخیر در باب‌المندب دانست و تأکید کرد که جامعه بین‌الملل وظیفه دارد بر عربستان سعودی فشار بیاورد تا به جای شعله ور کردن جنگ در باب المندب به حقوق مردم یمن، به‌ ویژه رفع محاصره و پایان دادن به تجاوز، پایبند باشد.

وزارت خارجه صنعاء همچنین تصریح کرد که «دشمن سعودی» باب‌المندب را به میدان جنگ و منطقه درگیری و تقابل نظامی تبدیل کرده است و همین اقدامات، تهدید واقعی برای امنیت کشتیرانی دریایی محسوب می‌شود.

صنعاء ضمن انتقاد از سکوت و چشم‌پوشی جامعه بین‌الملل نسبت به این اقدامات، خاطرنشان کرد: این تحرکات تنها در خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ این در حالی است که همین نهادهای بین‌المللی هنگامی که مردم یمن قصد داشتند حاکمیت ملی خود را بر سرزمین‌هایشان در ساحل غربی و باب‌المندب اعمال کنند، هیاهوی بسیاری به راه انداختند.

در بخش دیگری از این بیانیه، وزارت امور خارجه در صنعاء بر پایبندی کامل خود به تعهدات بین‌المللی در قبال امنیت و سلامت کشتیرانی دریایی، پس از درهم شکستن تجمعات نظامی دشمن سعودی در سواحل غربی کشور، تأکید کرد.

این وزارتخانه در پایان تصریح کرد که اعمال حاکمیت یمن بر سرزمین‌ها، سواحل و آب‌های سرزمینی‌اش، هیچ‌گونه تهدیدی برای کشتیرانی و تجارت جهانی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب افزایش ضریب امنیت آن خواهد شد.

کد مطلب 6971854

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      1 0
      پاسخ
      دوکشورمسلمان به جان هم افتادیدسودش به اسراییل منحوس و آمریکای جنایت کاره نگذارید کشورهای دیگه آتش بیار معرکه باشند

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