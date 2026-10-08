  1. استانها
  2. همدان
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

اقتدار کشتی‌گیران نوجوان همدان در لیگ کشور

اقتدار کشتی‌گیران نوجوان همدان در لیگ کشور

همدان-تیم کشتی آزاد نوجوانان استان همدان با ارائه نمایشی درخشان در مرحله مقدماتی لیگ کشتی کشور موفق شد با کسب نتایج قاطع به عنوان صدرنشین گروه ششم به دور بعدی این رقابت‌ها راه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی‌گیران نوجوان همدانی در مرحله مقدماتی مسابقات لیگ کشتی کشور که در گروه ششم برگزار شد مقابل نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری، بوشهر و ایلام صف‌آرایی کردند.

نمایندگان همدان در هر سه دیدار خود با نتیجه مشابه ۱۰ بر صفر مقابل حریفان به پیروزی رسیدند تا با ثبت عملکردی خیره‌کننده و بدون شکست با اقتدار کامل جواز حضور در مرحله بعدی لیگ کشتی نوجوانان کشور را کسب کنند.

در این دوره از رقابت‌ها هدایت تیم کشتی آزاد نوجوانان استان همدان بر عهده «جلال لطیفی» به عنوان سرمربی بود و «یوسف گودرزی» و «صمد سجادفر» به عنوان مربی و «پرویز عنبریان» به عنوان سرپرست این تیم را همراهی کردند.

کد مطلب 6972001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها