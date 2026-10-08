به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی‌گیران نوجوان همدانی در مرحله مقدماتی مسابقات لیگ کشتی کشور که در گروه ششم برگزار شد مقابل نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری، بوشهر و ایلام صف‌آرایی کردند.

نمایندگان همدان در هر سه دیدار خود با نتیجه مشابه ۱۰ بر صفر مقابل حریفان به پیروزی رسیدند تا با ثبت عملکردی خیره‌کننده و بدون شکست با اقتدار کامل جواز حضور در مرحله بعدی لیگ کشتی نوجوانان کشور را کسب کنند.

در این دوره از رقابت‌ها هدایت تیم کشتی آزاد نوجوانان استان همدان بر عهده «جلال لطیفی» به عنوان سرمربی بود و «یوسف گودرزی» و «صمد سجادفر» به عنوان مربی و «پرویز عنبریان» به عنوان سرپرست این تیم را همراهی کردند.