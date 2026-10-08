کسب سه مدال در روز دوم مسابقات کشتی قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان در کشور اردن در حال برگزاری است و نمایندگان کشورمان در روز دوم (۱۵ مهرماه) به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان این روز، نمایندگان ایران موفق به کسب سه مدال دیگر شدند.



نتایج کشتی‌کاران کشورمان در روز دوم به شرح زیر است:



گروه C:

محمود رضا فولادوند (مقام دوم - مدال نقره)



گروه D:

بهاالدین کریم زاده (مقام دوم - مدال نقره)

جوهرعلی پرویزی (مقام سوم - مدال برنز)