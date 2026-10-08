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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

پورذهبی قهرمانی کشتی‌گیر بیجاری درمسابقات جهانی پیشکسوتان را تبریک گفت

پورذهبی قهرمانی کشتی‌گیر بیجاری درمسابقات جهانی پیشکسوتان را تبریک گفت

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با صدور پیامی، قهرمانی میثم لشکری، کشتی‌گیر بیجاری، در رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در این پیام، کسب مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان توسط میثم لشکری را موجب افتخار و سربلندی مردم کردستان و ایران دانست.

وی با اشاره به موفقیت این ورزشکار در رقابت‌های برگزارشده در اردن، اظهار کرد: این قهرمانی حاصل تلاش مستمر، اراده و روحیه پهلوانی این ورزشکار و بیانگر ظرفیت قهرمانان کردستان در عرصه ورزش قهرمانی است.

پورذهبی قهرمانی کشتی‌گیر بیجاری درمسابقات جهانی پیشکسوتان را تبریک گفت

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به سابقه افتخارآفرینی لشکری در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان جهان، این موفقیت را به وی، خانواده، مربیان، جامعه ورزشی بیجار و مردم استان کردستان تبریک گفت.

پورذهبی برای این قهرمان کردستانی، سلامتی، عزت، سربلندی و موفقیت‌های روزافزون را از خداوند متعال مسئلت کرد.

کد مطلب 6971866

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    نظرات

    • محمد IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بنازم
    • بیجاری IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      درود بر آقای لشگری

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