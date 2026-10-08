به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در این پیام، کسب مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان توسط میثم لشکری را موجب افتخار و سربلندی مردم کردستان و ایران دانست.

وی با اشاره به موفقیت این ورزشکار در رقابت‌های برگزارشده در اردن، اظهار کرد: این قهرمانی حاصل تلاش مستمر، اراده و روحیه پهلوانی این ورزشکار و بیانگر ظرفیت قهرمانان کردستان در عرصه ورزش قهرمانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به سابقه افتخارآفرینی لشکری در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان جهان، این موفقیت را به وی، خانواده، مربیان، جامعه ورزشی بیجار و مردم استان کردستان تبریک گفت.

پورذهبی برای این قهرمان کردستانی، سلامتی، عزت، سربلندی و موفقیت‌های روزافزون را از خداوند متعال مسئلت کرد.