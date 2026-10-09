خیزش جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ائتلاف جهانی برای حمایت از فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از امروز جمعه به مدت سه روز فعالیت های کمپین بین المللی برای اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین در سومین سالگرد تجاوز به نوار غزه آغاز می شود.

بر اساس این گزارش، ائتلاف مذکور از تمام ملت ها و جنبش های مردمی و نهادهای حقوقی خواست با قدرت در این فعالیت های هماهنگ در سراسر جهان طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه حاضر شده و لزوم توقف نسل کشی از سوی رژیم صهیونیستی را فریاد بزنند.

این ائتلاف تاکید کرد: خیابان ها، پارلمان ها و فضای مجازی را تبدیل به محلی برای اعلام حمایت از فلسطین و لزوم پایان اشغالگری اسرائیل کنید. اجازه ندهید گذشت سه سال از کشتار، تخریب و تجاوز باعث شود این جنایات عادی شود. مصونیت سیاسی اسرائیل در محافل بین المللی از سوی دولت های غربی به ویژه آمریکا باید متوقف شود.

ائتلاف جهانی حامی فلسطین یک ائتلاف مردمی بوده که در سال ۲۰۲۵ در لندن با مشارکت شخصیت های پارلمانی و حقوقی برجسته تشکیل شد.