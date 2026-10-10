به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از اقدامات بحث‌برانگیز «دیوید میلستین»، ارشدترین مشاور مایکل هاکابی سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی پرده برداشت.

وی متهم شده است که از ارسال گزارش‌های دیپلمات‌های آمریکایی در قدس اشغالی به تصمیم‌گیرندگان در واشنگتن جلوگیری کرده تا بتواند تصویر رژیم صهیونیستی را در نزد تصمیم گیرندگان آمریکایی مثبت‌ جلوه دهد.

این روزنامه در گزارش خود تأکید کرد که طبق گفته سه منبع رسمی آمریکایی، میلستین از ارسال گزارشی که حاوی تأیید کابینه رژیم صهیونیستی در مورد ایجاد ۳۴ شهرک جدید در کرانه باختری و یا اعطای مجوزهایی با اثر معکوس بود، جلوگیری کرده است. به این ترتیب، گزارش تهیه شده برای واشنگتن هرگز به دست مقامات نرسید.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت: به گفته مسئولانی که با میلستین در قدس اشغالی و واشنگتن همکاری کرده‌اند، این تنها مورد تخلفات وی نبوده است. بلکه او از زمان تصدی مسئولیت خود در آوریل ۲۰۲۵، متهم به حذف گزارش‌های مربوط به خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری و سانسور برخی تلگراف‌ها برای ارائه تصویری مثبت‌ از رژیم صهیونیستی بوده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که در یک مورد دیگر، پس از آنکه اعضای کنگره خواستار پاسخگویی مقامات در مورد کشته شدن ۹ فلسطینی آمریکایی به دست شهرک‌نشینان و نیروهای امنیتی اسرائیل شدند، میلستین مانع از ارسال گزارش مفصلی شد که توسط کارکنان سفارت تهیه شده بود و بدین ترتیب مانع از رسیدن اطلاعات به قانون‌گذاران آمریکایی شد.

وی اندکی پس از آغاز شغل خود در سفارت آمریکا در سرزمین‌های اشغالی خواستار آن شد که تمامی پیام‌ها و گزارش‌های صادره از واحد مربوط به امور فلسطینی در سفارت، باید به تأیید شخصی او برسد.

این روزنامه تأکید کرد که این رویکرد باعث شده است که جریان ارسال پیام‌ها به واشنگتن از چندین گزارش در هفته، به تعداد محدودی در ماه کاهش یابد؛ تا جایی که برخی کارکنان از ترسِ حذف شدن یا سانسور گزارش‌هایشان، از تهیه آن‌ها خودداری می‌کنند.

غزه در کانون اختلافات

نیویورک تایمز نمونه دیگری را در رابطه با عملیات توزیع کمک‌ها در غزه در تابستان ۲۰۲۵ ذکر کرد که در آن گزارش مربوط به شهادت ده‌ها فلسطینی در حین تلاش برای تهیه غذا در نزدیکی مناطق تحت مدیریت «صندوق بشردوستانه غزه» (تحت حمایت اسرائیل و آمریکا) سانسور شد.

به گفته افرادی که به یکی از این تلگراف‌ها دسترسی داشتند، دیپلمات‌های آمریکایی هشدار داده بودند که عملیات توزیع کمک‌ها بی‌نظم و مرگبار است و می‌تواند منجر به تلفات انسانی بیشتری شود. اما طبق گفته منابع، میلستین این گزارش را سانسور کرد تا بر «موفقیت عملیات‌های صندوق» تمرکز کند و حجم قربانیان را نادیده بگیرد.

در پی بروز تناقض میان پوشش رسانه‌ای و گزارش‌های رسمی سفارت، برخی مقامات در کاخ سفید و وزارت امور خارجه، مجبور شدند از کانال‌های رسمی عدول کرده و مستقیماً با کارکنان سفارت تماس بگیرند تا تصویری شفاف‌تر از آنچه در حال رخ دادن است، به دست آورند.

نیویورک تایمز برای تهیه این گزارش با ۱۵ مقام بلندپایه آمریکایی که با میلستین همکاری کرده‌اند گفتگو کرده و به ده‌ها سند، تلگراف، یادداشت و مکاتبات داخلی دسترسی پیدا کرده است.

بعد از انتشار این گزارش در روزنامه نیویورک تایمز، مایکل هاکابی، سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی، این اتهامات را رد کرد و گفت که مطالب این روزنامه پایه و اساس واقعی ندارد.