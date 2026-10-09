به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عفو بین الملل در فرانسه در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، به آمار ارائه‌ شده از سوی وزارت دفاع فرانسه به پارلمان در تابستان امسال درباره صادرات تسلیحاتی استناد کرده است.

این سازمان معتقد است ادامه نسل‌کشی در غزه طی سه سال گذشته، ناشی از توانایی اسرائیل برای اتکا به حمایت کشورهای دیگر از جمله فرانسه، است.

عفو بین‌الملل اعلام کرد: این آمار اظهارات مقام‌هایی را که می‌گویند هیچ سلاحی به اسرائیل فروخته نشده و فرانسه در کنار مردم فلسطین ایستاده است، رد می‌کند.

این سازمان از مقام‌های فرانسوی خواست از همدستی با اسرائیل خودداری کنند و با طرح این پرسش که چرا با وجود آنچه مصونیت کامل اسرائیل از مجازات خواند، همچنان تسلیح این رژیم و تجارت با آن ادامه دارد، به این روند اعتراض کرد.

محموله‌ای در مسیر تل‌آویو

درهمین ارتباط، دو اتحادیه کارگری «سی‌ژت» و «سولیدر» در منطقه سن‌سن‌دنی، به همراه شماری از اتحادیه‌های فرودگاهی، شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: قرار بود محموله‌ای از قطعات مکانیکی، متعلق به یک شرکت اسرائیلی تولیدکننده تسلیحات، صبح پنجشنبه با پرواز شماره AF966 شرکت هواپیمایی «ایرفرانس» از فرودگاه شارل دوگل پاریس به مقصد تل‌آویو منتقل شود.

در این راستا شرکت ایرفرانس روز پنجشنبه در اظهاراتی به شبکه «فرانس اینفو» وجود هرگونه رزرو برای محموله مورد اشاره اتحادیه‌ها را رد کرد و گفت: برای حمل این نوع کالا در پروازهای خود، نه در زمان اعلام‌شده و نه در هیچ زمان دیگری، رزروی ثبت نشده است.

این شرکت همچنین تأکید کرد که در پروازهای خود به مقصد اسرائیل، سلاح یا مهمات حمل نمی‌کند و به مقررات بین‌المللی حاکم بر حمل‌ونقل کالا پایبند است.



