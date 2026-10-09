شهادت ۸ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، منابع محلی اعلام کردند: در حمله به خانه‌ای در محله الصبره در جنوب شهر غزه، یک کودک و یک زن شهید و ۶ نفر زخمی شدند.

همچنین حمله پهپادی به خودرویی در نزدیک بیمارستان صحرایی اردن در جنوب غربی شهر غزه، دو شهید و چند زخمی بر جای گذاشت.

در حملاتی دیگر، چند فلسطینی در مناطق مختلف از جمله دیرالبلح، خان‌یونس و شمال غربی شهر غزه شهید یا زخمی شدند.

توپخانه و خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز مناطقی از غزه، خان‌یونس و جبالیا را هدف قرار دادند و دو خانه در خان‌یونس را منهدم کردند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر گذشته تاکنون، یک‌هزار و ۴۷۱ فلسطینی شهید و ۵ هزار و ۱۸۹ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز به ۷۴ هزار و ۲۵۴ نفر رسیده است.



