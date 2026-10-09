جمع آوری ۲۰۸ تبعه غیرمجاز در طرح امنیت اجتماعی زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری، صبح جمعه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم طی یک هفته اخیر در سطح این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۰۸ تبعه خارجی غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شدند.

وی ادامه داد: در این مدت، ۲۴۴ سارق، ۷۳ خرده‌فروش مواد مخدر و ۴۳۸ معتاد متجاهر نیز دستگیر شدند.

نوری خاطرنشان کرد: همچنین در اجرای این طرح، ۲۳ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۳۵۴ دستگاه خودرو و ۱۴۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.