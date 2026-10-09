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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

جمع آوری ۲۰۸ تبعه غیرمجاز در طرح امنیت اجتماعی زاهدان

جمع آوری ۲۰۸ تبعه غیرمجاز در طرح امنیت اجتماعی زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از جمع آوری ۲۰۸ تبعه خارجی غیرمجاز در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی یک هفته اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری، صبح جمعه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم طی یک هفته اخیر در سطح این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۰۸ تبعه خارجی غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شدند.

وی ادامه داد: در این مدت، ۲۴۴ سارق، ۷۳ خرده‌فروش مواد مخدر و ۴۳۸ معتاد متجاهر نیز دستگیر شدند.

نوری خاطرنشان کرد: همچنین در اجرای این طرح، ۲۳ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۳۵۴ دستگاه خودرو و ۱۴۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

کد مطلب 6972343

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