شهادت یکی از حافظان امنیت در حادثه تروریستی زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: گشت یگان تکاوری نصرتآباد در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم، مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت.
در پی اقدام متقابل رزمندگان یگان تکاوری نصرتآباد، چند تن از تروریستها مجروح و از صحنه متواری شدند. عوامل این حمله شناسایی شده و یگانهای انتظامی در منطقه در حال انجام عملیات برای دستگیری عاملان این جنایت هستند.
متأسفانه در جریان این حمله تروریستی، ستوانسوم وحید عنایت از کارکنان انتظامی به شهادت رسید.
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