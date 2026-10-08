شهادت یکی از حافظان امنیت در حادثه تروریستی زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: گشت یگان تکاوری نصرت‌آباد در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم، مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت.

در پی اقدام متقابل رزمندگان یگان تکاوری نصرت‌آباد، چند تن از تروریست‌ها مجروح و از صحنه متواری شدند. عوامل این حمله شناسایی شده و یگان‌های انتظامی در منطقه در حال انجام عملیات برای دستگیری عاملان این جنایت هستند.

متأسفانه در جریان این حمله تروریستی، ستوان‌سوم وحید عنایت از کارکنان انتظامی به شهادت رسید.