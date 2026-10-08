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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

شهادت یکی از حافظان امنیت در حادثه تروریستی زاهدان

شهادت یکی از حافظان امنیت در حادثه تروریستی زاهدان

زاهدان- روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی حمله یک تیم تروریستی به گشت انتظامی در شهرستان زاهدان، ستوان سوم وحید عنایت به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: گشت یگان تکاوری نصرت‌آباد در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم، مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت.

در پی اقدام متقابل رزمندگان یگان تکاوری نصرت‌آباد، چند تن از تروریست‌ها مجروح و از صحنه متواری شدند. عوامل این حمله شناسایی شده و یگان‌های انتظامی در منطقه در حال انجام عملیات برای دستگیری عاملان این جنایت هستند.

متأسفانه در جریان این حمله تروریستی، ستوان‌سوم وحید عنایت از کارکنان انتظامی به شهادت رسید.

کد مطلب 6971706

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