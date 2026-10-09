به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نمازجمعه چابهار با اشاره به آموزه‌های اسلامی درباره حفظ نعمت‌های الهی اظهار کرد: همان‌گونه که حفظ جان انسان اهمیت دارد، صیانت از اموال حلال و جلوگیری از هدررفت دارایی‌ها نیز ضروری است و هر فرد در برابر نعمت‌هایی که در اختیار دارد، مسئولیت دارد.

امام جمعه چابهار با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع مالی افزود: کمک به نیازمندان و دستگیری از مستمندان از ارزش‌های مهم اسلامی است، اما انفاق باید با تدبیر و رعایت حقوق افراد تحت تکفل همراه باشد و نیازهای ضروری همسر و فرزندان نباید نادیده گرفته شود.

وی اسراف و سخت‌گیری بیش از اندازه در هزینه‌ها را دو رفتار نادرست دانست و تصریح کرد: مسلمانان باید در امور اقتصادی زندگی اعتدال را رعایت کنند و با پرهیز از تجمل‌گرایی و هزینه‌های غیرضروری، زمینه حفظ دارایی‌ها و آرامش خانواده را فراهم آورند.

صداقت در معاملات و پرهیز از درآمدهای نامشروع

موسوی با اشاره به اهمیت کسب روزی حلال گفت: دروغ‌گویی و قسم دروغ در معاملات با آموزه‌های اخلاقی و دینی سازگار نیست و کسب درآمد باید بر پایه صداقت، رعایت حقوق دیگران و پایبندی به احکام شرعی باشد.

وی افزود: برکت زندگی تنها به میزان درآمد افراد وابسته نیست، بلکه شیوه مصرف، قناعت، تدبیر و رعایت حلال و حرام نیز در حفظ نعمت‌ها نقش دارد.

امام‌جمعه چابهار با اشاره به تأکید قرآن کریم بر تلاش و کوشش انسان خاطرنشان کرد: دعا و توکل به خداوند باید با کار، مسئولیت‌پذیری و برنامه‌ریزی همراه باشد و افراد برای تأمین معاش خود و خانواده، از راه‌های مشروع کسب درآمد کنند.

نماز و معنویت، زمینه‌ساز اصلاح رفتار اجتماعی

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به جایگاه نماز در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر از مسئولیت‌های مهم جامعه اسلامی است و باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

موسوی با بیان اینکه نماز تنها یک عمل عبادی فردی نیست، افزود: این فریضه الهی در تقویت ایمان، اصلاح رفتار و ایجاد آرامش روحی نقش دارد و توجه به معنویت می‌تواند به افزایش مسئولیت‌پذیری و کاهش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی کمک کند.

امام‌جمعه چابهار همچنین با تبریک هفته فراجا، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی برای برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد و گفت: امنیت از نیازهای اساسی جامعه و زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و بخش مهمی از آرامش مردم به تلاش نیروهایی وابسته است که از جان، مال و آسایش شهروندان حفاظت می‌کنند.

وی با اشاره به جنگ اخیر و نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور، بر اهمیت آمادگی دفاعی، وحدت ملی و هوشیاری در برابر تهدیدها تأکید کرد.

موسوی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف باورهای دینی و ایجاد تردید در جامعه خاطرنشان کرد: مقابله با جنگ روانی و تبلیغات منفی به ایمان، آگاهی و بصیرت نیاز دارد و جامعه باید با حفظ امید و همبستگی، اجازه ندهد اختلاف‌افکنی به انسجام اجتماعی آسیب برساند.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره پایداری مؤمنان در شرایط دشوار افزود: ایمان، استقامت و اعتماد به وعده‌های الهی از عوامل مهم عبور از بحران‌هاست و جامعه اسلامی باید در کنار تقویت معنویت، با حفظ وحدت و هوشیاری در مسیر صیانت از ارزش‌های دینی، عزت و استقلال کشور گام بردارد.