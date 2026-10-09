اعتراضات کارگری گسترده در بلژیک؛ ۱۴۰ پرواز لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوگزامبورگ تایمز، پروازهای فرودگاه بروکسل امروز جمعه همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در بلژیک با اختلال مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۴۰ پرواز از مجموع بیش از ۵۰۰ پرواز این فرودگاه لغو شده است. این اقدام همزمان با آغاز یک اعتراضات سراسری بنا به دعوت اتحادیه های کارگری صورت می گیرد.

لغو پروازها به دلیل کاهش تعداد کارکنان شرکت آلیزیا، ارائه دهنده خدمات زمینی به ۲۱ شرکت هواپیمایی از جمله خطوط هوایی بروکسل، صورت گرفته است. حدود نیمی از پروازهایی که این شرکت خدمات زمینی آنها را ارائه می دهد، طبق برنامه انجام خواهند شد و نیمی دیگر لغو می شوند. خطوط هوایی بروکسل نیز انتظار دارد نزدیک به ۴۰ درصد پروازهای خود را لغو کند.

قرار است امروز جمعه یک تجمع اعتراض آمیز از ایستگاه مرکزی بروکسل آغاز شود و شرکت کنندگان به سمت ایستگاه گار دو میدی حرکت خواهند کرد. شعار این راهپیمایی «دست در جیب ما نکنید» است.

همچنین انتظار می رود دانشجویان فرانسوی زبان که یک هفته است عمدتا در شهر لیژ تظاهرات برگزار می کنند به صورت گسترده در این راهپیمایی شرکت کنند. آنها به اقدامات ریاضتی اعتراض دارند و معتقدند که این اقدامات کیفیت آموزش متوسطه را تضعیف می کند و همچنین افزایش شهریه های آموزش عالی را محکوم می کنند.

از زمان روی کار آمدن دولت بارت د وور در فوریه ۲۰۲۵، چندین اعتصاب بزرگ سراسری در بلژیک برگزار شده است.

دلایل این اعتراض ها شناخته شده است؛ تلاش برای محدود کردن شاخص بندی دستمزدها، حقوق بازنشستگی و مزایا؛ قطع مزایا برای بیکاران بلندمدت و کارکنان پاره وقت و افزایش ساعات کاری.

اتحادیه های کارگری تاکنون تنها موفق شده اند امتیازها و دستاوردهای محدودی به دست آورند. دولت نیز همچنان بر مسیر خود پافشاری می کند. دولت معتقد است اعتصاب ها وضعیت را تغییر نخواهند داد، بلکه فقط آن را بدتر خواهند کرد.